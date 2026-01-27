藍新竹縣長 徐陳將3度協調

立委徐欣瑩胞弟、現任台北市環保局長徐世勲為姊姊澄清，強調2次協調會根本沒有桌子可拍。（本報資料照片）

年底新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩、副縣長陳見賢僵持不下，2次協調皆破局，黨中央將待黨內初選登記後再第3次協調，若仍無法達成共識，將依黨規定採7成民調、3成黨員投票的「七三制」辦理初選。徐欣瑩陣營回應，採全民調並不困難，只要對方願接受；陳見賢競辦則回應遵照黨內規定的初選機制辦理。

新竹縣選民基本盤藍大於綠，但藍營年底縣長人選因徐欣瑩、陳見賢參選態度堅決而難產，歷經黨中央、縣長楊文科2次邀雙方協調都破局。針對初選機制，黨主席鄭麗文日前說，進入初選程序且登記完畢後，還會有1次協商機會，且必須是共識決。目前登記時程尚未出爐，但因3月底前要產生人選，普遍認為將在2月辦理初選。

廣告 廣告

針對登記後若第3次協商仍無共識，黨中央將採七三制辦理初選，徐辦昨說，最在乎的是初選公平性，要採全民調並不困難，只要縣黨部主委陳見賢願接受，就是最簡單、公正的解方。陳見賢則透過競辦表示，遵照國民黨縣長初選機制，靜候黨中央公告相關初選辦法，他會登記爭取提名。

外傳有黨內人士批評徐欣瑩在協調會時「拍桌」，且當年曾「承諾選立委後不選縣長」，徐欣瑩胞弟、台北市環保局長徐世勲27日在網路節目澄清表示，他與立委林思銘也參與第1次協調，徐欣瑩全程態度平和，且現場都是黨內大老及長輩，怎會拍桌？第2次協調徐欣瑩仍和顏悅色，現場座位前方是空的，根本無桌可拍。

徐世勲說，民國112年爭取黨內提名參選立委，當時情勢明朗，因同黨立委林為洲大器禮讓，徐欣瑩很快獲得黨中央提名，無須也沒有動機交換條件，「承諾不選縣長」的說法並無依據。

徐欣瑩也透過辦公室回應不要老是潑髒水、栽贓抹黑，一直向大眾傳遞不實言論，縣民要的是光明、創新、科技及溫暖。陳見賢競辦則說，外傳有黨內人士批評徐的說法，都與陳陣營無關，無從回應。