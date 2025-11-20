藍新老拚場 綠求穩 白搶灘
台南市議員第十選區（東區）應選5席，目前除第一高票國民黨籍曾培雅將交棒給兒子歐政豪外，其餘4名現任議員都將爭取連任，競爭十分激烈。鑑於此區政黨游離票及中間選民多，本屆民進黨因高額提名3人導致分票，最後僅蔡筱薇當選，未來民進黨提名席次及「藍白合」的操作績效，都將牽動選舉結果。
現任東區市議員有國民黨籍曾培雅及王家貞、民進黨蔡筱薇、無黨籍曾之婕及李宗霖。其中，曾培雅的兒子歐政豪原本在金融界服務，為讓母親能夠卸下重擔，加上延續父母服務民眾的熱心和熱情，毅然辭去工作跟在母親身邊歷練，並接任服務處執行長，也因為認真服務、辛勤耕耘，選情頗被看好。
立委林俊憲陣營戰將蔡筱薇、七連霸議員王家貞及前台南市副議長曾順良女兒的曾之婕等3人，也都因為扎根多年，基層實力雄厚，連任機會濃厚。至於本屆代表台灣基進的李宗霖，當選後雖因故離開台灣基進，但因問政認真、形象好，再度出線的機會並不小。
本屆獲民進黨提名的陳金鐘及蔡旺詮，都已決定捲土重來爭取黨內提名。其中，陳金鐘本屆僅以183票之差成為「落選頭」，曾任4屆議員的蔡旺詮落選後更痛定思痛繼續維持服務處的正常運作，民進黨此區下屆提名2或3席，將成為2人及立委王定宇助理卓佩于力拚出線的第一戰場。
本屆台灣民眾黨由前主委蔡宛秦披掛上陣，並在前黨主席柯文哲高人氣的加持下，一舉拿下4927票。儘管距離最低當選門檻的8484票仍有差距，但因有意爭取民眾黨提名的藥師陳進男勤跑基層拜票，加上當前「藍白合」氛圍濃厚，未來如果政黨合作操作得當，未嘗沒有機會替民眾黨攻下「灘頭堡」。
