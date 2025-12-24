藍新金流首推Passkey無密碼支付 結帳只需刷臉秒付

台灣線上支付市場迎來重大變革！第三方支付領導品牌「藍新金流」於今（24）日宣布，正式攜手兩大國際卡組織Visa與Mastercard，成為全台首家同時支援「Passkey 無密碼支付驗證」的第三方支付業者。這項合作標誌著過往依賴簡訊驗證碼（OTP）的時代即將終結，未來消費者在線上購物時，只需透過生物辨識即可完成授權，徹底解決簡訊延遲、收訊不佳等導致的交易中斷痛點。

簡訊驗證成交易斷點 藍新推無密碼技術

根據市場數據顯示，線上支付流程中的3D Secure驗證環節，往往是訂單流失的高風險區，約有二至三成的訂單因驗證失敗而告吹。過去消費者常面臨簡訊延遲、人在國外收不到簡訊，或是為了查看驗證碼在不同應用程式間跳轉時導致程式閃退或跳轉失敗，這些「碎片化」的支付體驗直接影響了電商與品牌商戶的實際營收。

廣告 廣告

藍新科技總經理鍾興博指出，藍新領先業界與Visa及Mastercard展開合作，核心目標就是要消弭這種不流暢的支付體驗，透過深度整合兩大卡組織的「Payment Passkey」解決方案，藍新將無密碼驗證機制直接納入刷卡授權流程中。對於商戶而言，只要透過藍新金流的單一介面完成串接，就能一次導入國際主流的無密碼支付基礎建設，有效降低交易中斷的風險，提升成交率。

結合FIDO標準 構築防範詐騙的防火牆

藍新所導入的「Passkey 無密碼支付驗證」完全符合國際FIDO（Fast IDentity Online）認證標準。這項技術將支付驗證與消費者的個人行動裝置進行綁定，消費者在完成首次設定後，未來結帳時不再需要記憶複雜的密碼，也不必等待簡訊驗證碼，只需透過行動裝置內建的面部掃描（Face ID）或指紋辨識（Touch ID），即可實現「一掃即付」的無縫結帳旅程。

除了提升便利性，安全性更是Passkey技術的另一大優勢。由於Passkey採用金鑰加密架構，驗證過程中不會傳輸或儲存任何實體密碼資訊，能有效防範常見的OTP識別碼遭釣魚網站竊取或簡訊攔截等詐騙行為，在日益嚴峻的網路詐騙環境下，生物辨識技術的導入為線上交易築起了一道更穩固的安全防線。

藍新「Passkey無密碼支付驗證」三大優勢。（圖／藍新科技提供）

雙強聯手 確保訂閱制交易穩定不中斷

除了單次購買的流程優化，藍新集團也針對近年蓬勃發展的「訂閱經濟」提出解決方案，針對會員制或定期定額扣款的商戶，藍新同步提供了「卡片帳戶更新服務」（Card Account Updater，CAU）。

當消費者的Visa或Mastercard信用卡發生到期換卡、遺失補發等情況時，CAU 服務能自動更新卡號資訊，避免因為卡片資訊失效而導致訂閱服務中斷，在Passkey提升前端結帳成功率與CAU確保後端扣款穩定性的雙重加持下，商戶能獲得更穩定的現金流，消費者也能享有更流暢、無干擾的支付服務。

藍新金流表示，未來無密碼驗證將成為線上支付的標準配備，透過技術的不斷演進，第三方支付業者正致力於打造一個更安全、更快速、且對商戶與消費者雙贏的支付生態圈。