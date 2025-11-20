藍星國際捐贈高雄市政府消防局 消防警備用車LUXGEN n7兩台

（地方中心／綜合報導）支持台灣在地品牌，守護城市安全，引領高雄消防打造低碳救災能量。

藍星國際秉持深耕台灣、回饋社會的理念，11月20日上午捐贈LUXGEN n7 純電動車二台予高雄市政府消防局消防警備用車，以實際行動支持消防救災工作。此次捐贈的車輛以「安靜、無煙、無味」為主，提供消防人員更優質、乾淨且安靜的移動環境，展現企業對城市安全與環保永續的雙重承諾。

圖／藍星國際捐贈 LUXGEN n7 電動消防警備車，協助強化消防救災能量。（LUXGEN新南智捷汽車 提供）

廣告 廣告

藍星國際長期以來,以穩健踏實的步伐不斷地成長,善盡企業社會責任。面對全球環境議題日益受重視，此次捐贈“高雄市政府消防局消防警備用車”，以台灣自主研發品牌 LUXGEN n7電動車，更是基於其優異的環保特性外,也是極具品質的綠能消防警備執勤車輛，藍星國際藉此對台灣產業的支持與企業共同成長。LUXGEN n7 電動車以高效能、零排放、低噪音著稱，能提升消防警備任務的執行品質，同時降低行駛過程對社區環境的影響，籍此藍星國際拋磚引玉期以大家共同守護台灣, 促進城市邁向更低碳、更乾淨的能源環境。

圖／（左一）LUXGEN新南智捷汽車股份有限公司 董事長顧問 馬忠榮、（左二）高雄市義勇消防總隊 副總隊長 曾欽宏 、（中）藍星國際有限公司 董事長 沈育德、（右二）藍星國際有限公司 榮譽董事長 沈榮全、（右一）高雄市政府消防局 副局長 邱榮振。（LUXGEN新南智捷汽車 提供）

高雄市政府消防局對此深表感謝，並表示兩台LUXGEN n7電動消防警備車將投入日常勤務，提升救災效率及城市守護能量。藍星國際藉由捐贈這兩台純電消防警備車，期盼共同朝向低碳、乾淨的能源未來邁進。也強調，未來將持續不斷與地方攜手，為城市安全與永續發展貢獻更多的力量。

受贈儀式出席人員：

1.【藍星國際有限公司】榮譽董事長 沈榮全及董事長 沈育德

2.【高雄市政府消防局】副局長 邱榮振

3.【LUXGEN新南智捷汽車股份有限公司】董事長顧問 馬忠榮

4.【高雄市義勇消防總隊】副總隊長 曾欽宏

更多引新聞報導

房仲爸偷約女業務一週六次！鹹濕對話「明明有高潮」成鐵證 女嬌嗲喊：運動夠了會瘦

邊荷律狂瘦引熱議！遭經紀公司發布「進食指令」 苦笑喊：認真吃，以為我在虐待妳們

