藍星蕾逛動物園遭「背後襲胸」！驚人影片曝光粉絲看呆：羨慕到不行

（記者洪承恩／綜合報導）馬來西亞超人氣DJ藍星蕾，因火辣外型加上高學歷背景，被粉絲封為「最辣博士」，近期一段她在動物園與猩猩合影的影片在網路上掀起熱議。原本只是開心留念，沒想到互動過程突然失控，猩猩從背後緊抱、貼臉，甚至出現碰觸胸前的舉動，畫面曝光後瞬間在社群平台瘋傳。

從影片中可見，藍星蕾當時坐在園區設施上，身穿清涼服裝與猩猩合照，一開始只是近距離互動，沒想到猩猩突然靠得更近，動作變得相當親暱，讓她當下露出害羞又略顯緊張的神情，但仍努力保持冷靜、沒有失控。

圖／藍星蕾近日前往動物園遊玩，結果遭到猩猩襲胸。（翻攝藍星蕾IG）

事後藍星蕾將影片上傳至社群平台，非但沒有動怒，反而以幽默口吻發文調侃，笑問粉絲「你們有比牠厲害嗎？」輕鬆反應也讓影片討論度持續延燒。

貼文一出，立刻引來大量網友朝聖留言，不少人笑稱「想當那隻猩猩」、「人不如猩猩」、「羨慕到不行」，也有人提醒動物互動仍需注意安全，避免類似情況再發生。

藍星蕾近年在亞洲累積超高人氣，不僅DJ身分備受矚目，也常分享旅遊與生活點滴，日前更完成海外博士學位，話題不斷。這回動物園的意外插曲，再度讓她成為網路討論焦點，粉絲也期待她之後分享更多旅遊趣事。

