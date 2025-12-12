藍星蕾遭猩猩「襲胸強吻！」害羞表情曝光 網羨慕：我想當那隻猴子

娛樂中心／綜合報導

藍星蕾和猩猩合照時被襲胸、強吻，讓她超害羞，臉上也微微露出尷尬表情。（圖／翻攝自藍星蕾IG）

有「平交道女神」之稱的台星馬性感百大DJ藍星蕾，在社群平台IG累積近1800萬名追蹤者驚人粉絲數，亞洲擁有超高人氣，被網友封為「最辣DJ」。內外在兼具的她，近日開心和猩猩合照時，卻意外被襲胸、強吻，但她似乎並未因此影響心情，事後反而高興表示：「你的技術有他厲害嗎？」

影片中，藍星蕾上身穿著黑色比基尼，搭配白色短裙，現蹤一處野生動物園，開心和當地知名猩猩合照，除了比YA、被猩猩親臉之外，猩猩還一度從後方將手伸向她的胸部搓揉，讓她超害羞，臉上也微微露出尷尬表情。雖然拍照過程一度嚇到，但她事後上傳影片時仍表示：「你的技術有他厲害嗎？」

影片一出，立刻引發許多網友熱議：「我想當那個猴子！」、「猴子注意你的手放哪😂😂😂😂蕾蕾❤️」、「真他X羨慕了」、「Lucky monkey 🙈」、「放開那女孩，讓我來」、「羨慕😍😍」、「哇～超辣😍」、「羨慕那猩猩」、「也想要當那隻猴子呀」、「人不如猩猩😂」、「這隻猩猩真的壞，得揍一揍」。



