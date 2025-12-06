藍晒圖耶誕小鎮夢幻飄雪

藍晒圖園區化身為耶誕小鎮，除巨型薑餅屋，週末假日還有夢幻降雪活動，歡迎前往。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

耶誕腳步近，各地耶誕樹、活動陸續展開，藍晒圖也化身為耶誕小鎮，園區內有巨型薑餅屋、夢幻噴雪、聖誕老人，等於把歐美冬天夢幻耶誕場景搬至園區，且在週末下午及晚間，舉辦限定三場降雪活動，搭配中央廣場的巨型薑餅屋，吸引許多人前往拍照、打卡。

藍晒圖管委會於園區特別打造巨型薑餅屋造景，讓民眾不用出國，也能欣賞到絕美雪景，每逢週末下午三時、五時和晚間七時，帶來三場夢幻降雪，尤其晚間在燈光襯映下，彷彿走進童話般的冬日小鎮，在亞熱帶的台灣，吸引眾多大小朋友前往嬉戲，賞雪，快樂得度假假期。

除浪漫造景，二十日的耶誕假日，更安排耶誕老人驚喜現身，與在地球團統一獅合作，搭配吉祥物，現場舉辦交換禮物，週週還有限定表演，從音樂表演到特色藝人演出，並推出微型特色市集，還有電影欣賞，帶來滿滿節慶氛圍，歡迎所有人至藍晒圖，體驗最夢幻的場景。活動至明年一月十一日。