藍晒圖飄雪 呷冰嘗雞蛋糕

在藍晒圖文創園區中，欣賞飄雪，來一根透心涼冰棒，再品嘗文化雞蛋糕，滿滿的台南耶誕味。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

雙十一購物節買不夠，別擔心，雙十二假期更優惠。藍晒圖文創園區商家「未來郵便所」推出「冷熱交替」活動，只要按碼表，即可以尾數購買藍莓冰棒，按到自己生日數字，還可免費獲得，猶如耶誕老公公小禮物；熱熱香甜雞蛋糕上有「臺南」兩字，但只要上下翻轉，就會變成「幸運市」三個字，以庶民小吃展現台南味。

浪漫耶誕節，藍晒圖推出耶誕小鎮活動，每週推出白色飄雪活動，未來郵便所也應景推出冰雪遊戲活動，只要按下店家準備的碼表，即可付最後兩尾數的價錢即可，若超過原價的四十元，則可付原價即可；若更幸運按到自己的生日數字，即可免費品嘗，而冰棒是台南在地製作，運用濃郁藍莓調配，吃下去舌頭還會變成夢幻的藍色，舌頭變成「藍舌」，除增添遊戲趣味，也象徵來「藍」晒圖「懶懶蛇」（台語）。

除冰棒，還有市長黃偉哲推薦過的「最有文化雞蛋糕」。該款雞蛋糕外表印著「臺南」兩字，然翻轉後，赫然會出現「幸運市」三個字。店家指出台南做為台灣第一個城市，由四百年人文、歷史、古蹟、小吃累積而成，文字在旋轉間藏著深層的寓意和情感，特地以庶民小吃致敬台南，也帶給所有人祝福。