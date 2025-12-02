藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？

政治中心／徐詩詠報導



2026年地方選舉僅剩不到1年時間，除了大眾關心的藍白合議題外，國民黨中央日前在新主席鄭麗文就任後，黨務布局與選舉操盤也成為討論話題之一。不過，國民黨智庫「國政基金會」今（2）日上午進行董事長等人事改選，前主席朱立倫正式交棒給鄭麗文，象徵他全面退出黨務，但卻也傳出藍智庫執行長仍找不到人，讓藍委驚呼「連智庫人選都沒搞定嗎？」

朱立倫受訪時表示，相信未來鄭董事長一定會有很多新的創意與想法，祝福未來在新任董事長的帶領之下，能給予立法院國民黨團、民眾黨團相關的一些「重要建議」。朱續指，過去這幾年，智庫真的扮演非常重要的角色，雖然在他任內對智庫進行輕量化，但它的確發揮了最大的功能。

國民盪智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」！藍委超吃驚：1個月還沒搞定？

有藍委不解稱都交接1個月了，鄭麗文竟然還沒找到智庫2要職人選。









根據《東森新媒體 ETtoday》報導，在會議過程中，鄭麗文宣布副董人選為前內政部長李鴻源及前行政院長陳冲。消息人士指出，上述人選皆未出席今日的交接會議，僅有鄭、朱兩人完成交接，其他現場出席者則包括前副董楊鎮浯、前執行長、藍委柯志恩。不過，藍智庫執行長與副執行長尚未任命，對於兩項要職仍舊懸缺，讓與會藍委感到相當不解。有藍委指出：「現在有問題的是，鄭麗文已上任黨主席近1個月，竟連智庫人選都還沒搞定嗎？」

