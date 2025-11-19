藍暗潮湧動 需先定於一尊

藍委林思銘（右二）曾公開表態支持新竹縣副縣長陳見賢（中）參選明年縣長，但林的真實意向不明。（本報資料照片）

藍委徐欣瑩（左三）曾參選過新竹縣長，以1萬多票惜敗。（本報資料照片）

新竹縣近年來移入人口續增，一到選舉藍營仍鐵板一塊，尤其大罷免一役更驗證藍營支持者動員力強大，相較民進黨人選捉襟見肘，藍營首先要克服就是凝聚有意參選人定於一尊的向心力。

縣黨部主委、副縣長陳見賢基層實力強，今年823第二波大罷免前夕造勢場合人山人海，讓林思銘順利化解政治危機，傳聞幕後運籌帷幄的操盤手就是陳見賢，多次大選藍營在新竹縣開出漂亮票數，顯見陳陸戰實力雄厚。

近期陳見賢開通臉書粉絲專頁，頻繁出席活動，陸空雙線布局。據了解，陳見賢私下多次表態堅定參選意願，只是面對鄭麗文在黨主席選前選後都稱會用制度選出最佳候選人，是採黨內初選還是徵召？鄭的態度是關鍵。

曾參選過副總統、新竹縣長的徐欣瑩，民國101年爭取到國民黨提名參選立委，並以全國第1高票當選。但徐的政黨顏色時有變化，107年以民國黨主席身分參選新竹縣長，僅差距1萬多票惜敗，109年當選立委後，111年經同舟計畫返回國民黨。

徐欣瑩全國知名度高，加上理工博士背景，深得竹北新移民族群青睞。據了解，徐欣瑩布局許久，「新豐的女兒」若要爭取黨內提名，首先面對的是陳見賢的來勢洶洶。

挺過大罷免的林思銘是否參選縣長態度曖昧不明，外界多半認為林躍躍欲試，但面對陳徐兩人都實力強勁，且林思銘曾公開表態支持陳見賢，有無機會在陳徐夾擊中突圍，有待選情後續發展。