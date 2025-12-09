藍暫緩推助理費除罪化但不撤案 黃智賢批：廉恥二字誰還認得？

對於藍營推助理費除罪化，媒體人黃智賢質疑，「廉恥二字誰還認得？」（圖／翻攝黃智賢臉書）

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化修法，引發爭議，連藍營助理都反彈，國民黨立院黨團決議暫緩列案，但陳玉珍仍強調她不會撤案。對此修法爭議，親藍資深媒體人黃智賢今天（9日）發文批評，社會不斷沉淪的結果，受苦的是你我這種賤民。「廉恥二字誰還認得？」

黃智賢在臉書上嘲諷表示，按照這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯，薪水不該直接由機關匯給助理。因為那樣要A太麻煩，又容易被抓，所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員。「直接給，以後不用詐領了，都是你的。」

黃智賢批評，那些立委不斷說謊，扭曲真實歷史。不讓人民記起助理費是走了多長久的血淚之路，才從整包給民代跟立委，改成直接匯給助理。

黃智賢也酸說，按照同樣邏輯，那麼也把行政院所有公務員薪水，直接匯入閣揆卓榮泰私人帳戶，要聘多少員工由卓來決定，不需要回報行政院，也不用單據核銷。

黃智賢進一步嘲諷說，如果嫌卓榮泰沒有選票，那把所有中央政府總預算將近3兆元，外加特別預算，直接匯入總統賴清德私人帳戶，要花多少錢？要用多少人？賴清德自己決定，不用告訴人民，不用單據核銷。也就是說，錢都是給賴清德的補貼，怎麼花都是合法的，不花，存起來也是合法的、不算貪污。「如何？有人接受嗎？」

黃智賢質疑，「我們怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？」

黃智賢認為，他們可以為所欲為，是因為許多人一起為惡。人民被政黨的立場綁架，覺得只要你幫我罵別的政黨，你就是我的英雄。英雄殺人放火，都是對的，於是人民就縱容。

黃智賢續指，然而真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義徹底淪喪。社會不斷沉淪的結果，受苦的當然是你我這種賤民。「而廉恥二字，誰還認得？」



