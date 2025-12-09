藍暫緩「助理費除罪化」...矢板明夫指民進黨應提更成熟方案「區分重大貪污和道德瑕疵」：關乎台灣法治品質非政治攻防

藍營提出「助理費除罪化」法案引起社會反彈、暫緩列案，但印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫指出另一觀點，認為台灣貪污相關罰則極端「不分輕重，一律重判」，助理費問題亦同，民進黨應該提出更成熟的替代方案，包括讓助理費制度更加透明；強化稽核機制；區分重大貪污與道德瑕疵；以及建立合理、與國際接軌的處理標準，「這不只是政治攻防，更關乎台灣的法治品質」。

矢板明夫昨日在臉書發文表示，國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」法案，引發社會強烈反彈。國民黨團雖然宣布暫緩處理，但這件事恐怕遠未結束。畢竟目前國會的力量分布，使在野黨有足夠空間再次提出相關法案，而執政黨若沒有具體替代方案，終究難以有效回應。

矢板明夫指出，坦白說，他並不支持陳玉珍委員的原始構想，因為那樣的做法不但可能進一步侵害助理權益，更可能讓助理費長期存在的亂象變本加厲。然而，他同時也認為，台灣目前以《貪污治罪條例》處理助理費問題的方式，同樣存在深層問題。

矢板明夫說，台灣現行的《貪污治罪條例》是威權時代遺留下來的產物，性質上更像古代軍閥時期的「臨時軍令」，只求嚴厲，不問比例。例如《三國演義》中，曹操立下「馬踏青苗者斬」的軍令，結果自己的馬受驚踩壞青苗，他也只能以自割頭髮代罰。這類規範在戰爭時期或許有必要，但在今日民主社會，更應該重視比例原則。

矢板明夫表示，台灣社會向來痛恨貪污，因此只要某人被認定為貪污，即面臨七年以上的重刑。這種立法精神固然反映台灣對清廉的重視，但也造成另一種極端「不分輕重，一律重判」。甚至還有政治人物以「貪一塊錢就關到死」這樣的口號自我標榜，那其實是一種不尊重法律的說法，也忽略法律須兼顧合理與人性的基本原則。

矢板明夫舉例，來台灣後他身為記者，報導過多起極端的案例。例如軍官用部隊加菜金招待探親家屬；離島軍官寄回家1台價值幾千元的小洗衣機；最近還有清潔隊員把市值三十幾元的舊電鍋轉贈拾荒婦人，「這些行為固然違規，但其對社會的傷害性並不大。用教育、警告、降職或罰款處理，或許更符合社會觀感和國際常識。」

「助理費問題同樣如此」，矢板明夫說，近年來朝野多名民意代表因助理費遭到偵辦，顯示這是現行制度中存在著「考驗人性」的不合理要素。更糟糕的是，它甚至可能成為政治鬥爭的手段，有人為了打擊對手，故意派人到敵對陣營誘使違規，讓案件演變成司法重案。

矢板明夫指出，一旦被認定構成貪污，刑期往往極重。例如新竹市長高虹安，涉案金額四十多萬元，一審判七年四個月。他周圍的很多外國記者朋友都覺得判刑過重。如此輕罪重罰的現象，也浪費大量司法與社會資源。而日本其實也曾遇到過類似的問題，但所適用的並非貪污罪，而是「詐欺罪」。如果金額不大，多會處以很短刑期，甚至緩刑，不會動輒以重罪處理。他認為這樣的做法值得台灣參考。

矢板明夫強調，在這個時刻，民進黨作為執政黨，應該不僅僅以「暫緩」在野黨法案為滿足，而應主動提出更成熟的替代方案。包括讓助理費制度更加透明；強化稽核機制；區分重大貪污與道德瑕疵；以及建立合理、與國際接軌的處理標準，「這不只是政治攻防，更關乎台灣的法治品質。如果能以更平衡、更理性、更符合現代法治精神的制度取代威權時代的遺緒，對台灣社會、對助理、對政治人物，都會是一種進步。」

