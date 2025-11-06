藍曝公文嗆綠收割普發一萬！立院綠黨團指為民反詐騙：國民黨也應加入

記者楊士誼／台北報導

普發一萬日前開始分流登記，民進黨也成立服務站協助民眾。國民黨立委羅智強今（6）日卻貼出民進黨中央的公文，指出民進黨要全國黨公職宣傳普發一萬領取方式，並設服務站，痛斥民進黨收割。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，便民服務站是為防止詐騙。羅智強若關心民眾，國民黨也應加入，而非冷嘲熱諷，實在有失民代為民服務的本意。

羅智強披露的公文中可見，民進黨中央要求全國各地黨公職務必協助於社群平台宣傳「全民現金發放一萬元」發放規劃及領取方式。也務必於公職服務處懸掛明顯布條、旗幟，並作為便民服務站，該公文並蓋有黨主席賴清德的印章。

鍾佳濱上午受訪時表示，其實目前民眾領到的都是全民的納稅錢，政府尤其要確保納稅錢能夠回到人民身上。民進黨所提出的便民服務站，主要是怕詐騙。如不久前龍山寺周邊有人在用現金向民眾購買個資。而從昨天開始，民眾可以根據身分證尾號分五天分流上網登記自己的帳戶，以便直接入帳。這樣的便民措施，事實上也可能成為詐騙集團下手的缺口。

鍾佳濱強調，很擔心民眾尤其年長者，由於不熟悉規定，可能就將自己的個資交給陌生人，一萬元反倒轉到他人的帳戶，因此成為詐騙受害者。他表示，民進黨的從政黨員分佈在全國各地，從中央到基層、從村里長到立委，昨天在中央黨部秘書長的要求下，都陸續成立便民服務站，就是怕被詐騙高風險族群不小心因此損失一萬元現金。如果羅智強真的關心民眾，國民黨也應該加入防堵詐騙的預防措施，而不是自己什麼都不做，卻對別人關心民眾的關懷冷嘲熱諷。「這樣子實在有失於一個民代，為民服務、為民喉舌、體貼民意的本意」。

