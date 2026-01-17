藍曝新北差距正縮小！李四川稱「這事」最重要：工作完成再考慮其他事

記者楊士誼／台北報導

台北市副市長李四川表示，最重要的還是要在一月底完成與輝達的簽約，所有的工作做完以後，再考慮其餘的事情。（圖／翻攝畫面）

新北市長選戰，藍白尚未整合完畢，國民黨北市黨部主委戴錫欽也坦承，台北副市長李四川與參選新北的民進黨立委蘇巧慧之間的的差距正在縮小。對此，李四川今（17）日受訪表示，黨部的決定完了以後如果要他承擔，他大概就會參加所有該有的活動。他也表示，沒有時間表，最重要的還是要在一月底完成與輝達的簽約，所有的工作做完以後，再考慮其餘的事情。

戴錫欽16日接受專訪時指出，蘇巧慧早已起跑，新北到處都是綠營的看板，很多場合也都看到蘇貞昌現身，連帶拉抬蘇巧慧選情。他表示，很多中間選民沒有非蘇巧慧不可，但如果三顧茅廬，看老縣長的面子上，原本喜歡李四川的人可能轉向，導致李四川與蘇巧慧的差距正在縮小。

李四川上午出席「115年台北隊策勵營」受訪時表示，尊重黨部的機制，黨部的決定完了以後如果要他承擔，他大概就會參加所有該有的活動。他也表示，沒有所謂的時間表，現在最重要的還是要在一月底把輝達的簽約完成，所有的工作該做的做完以後，再考慮其餘的事情。

至於是否有聽到基層焦慮，擔心新北市整合太慢？李四川則強調，選舉當然有該有的步驟，國民黨應該該有的機制還是會完成機制，再來進行所有的活動。至於黨中央是否有約時間？他則表示「不，現在還是由黨來協調」，原則上看黨本身的機制再來做處理。

