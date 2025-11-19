政治中心／陳妍伶、葉晏昇、嚴凱 台北報導

有國民黨最正黨代表之稱的黎子渝，PO出日本首相高市早苗，以及"車力巨人"的對比照，說真的長好像！卻連自家人都不挺，要他別拿外貌做文章。而黎子渝也被起底，就是洪秀柱乾女兒，網友大酸他自己美肌開300%，怎麼有臉對別人容貌羞辱？

有國民黨最正黨代表之稱的黎子渝，在社群PO出日本首相高市早苗，以及動畫進擊的巨人裡頭"車力巨人"的對比照，還說她真的好像，你覺得她是不是也愛嘴秋啊？外貌羞辱，讓朝野立委都不以為然。

廣告 廣告

藍最正黨代表酸高市「車力巨人」 原來是洪秀柱乾女兒

黎子渝PO文惹議。（圖／民視新聞）





立院民進黨團書記長陳培瑜：「非常不恰當的行為，我甚至可以說這是人身攻擊，尤其是對台灣友好的國家的首相，進行這樣的批評更是不恰當，我呼籲他收回相關言論並道歉。」

國民黨文傳會主委吳宗憲：「任何對於一個人的外表羞辱，我都不同意我都反對，這個真的沒有必要做文章。」

國民黨自家人都不挺！今年36歲的黎子渝，過去是平面模特兒，大眼睛讓他被說像是陳意涵，後來因為仰慕洪秀柱加入國民黨，還被洪秀柱收為乾女兒，臉書超過11萬人按讚，這回高市早苗聲援台灣，洪秀柱率先嗆台海關日本什麼事？接著黎子渝就跟著乾媽開罵。

藍最正黨代表酸高市「車力巨人」 原來是洪秀柱乾女兒

黎子渝是洪秀柱乾女兒。（圖／民視新聞）





立院民進黨團書記長陳培瑜：「我們也可以想像，他們為什麼會說出這樣的話，主要當然也就是跟著，附和洪秀柱跟馬英九，我要說我是台灣人，我一點都不支持你們的言論。」

網友狠酸黎子渝，自己美肌開300%怎麼有臉對別人容貌羞辱？還有人問他是台灣人嗎？日本挺台灣好像讓他很不爽？藍營言論再惹爭議，而且其實拿車力巨人來罵人，可是有被法院判賠1萬2的前例！因為車力巨人的特徵是馬臉加上大暴牙，網友提到車力巨人時，大多以醜、噁心加以評論。黎子渝以此嘲諷高市早苗，恐怕只是適得其反。





原文出處：藍最正黨代表酸高市「車力巨人」 原來是洪秀柱乾女兒

更多民視新聞報導

高市早苗挺台「中國怒斬日本旅遊」！教授揭6超慘下場…日網笑：謝謝

挑戰鍾東錦人選出爐 民進黨選對會推「她」拚戰苗栗縣長

這2人跟進央視「禁日令」！網揪「共同點」狠打臉

