即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

備戰2026年九合一大選，民眾黨已於12月3日正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠競選宜蘭縣長；而新北市長部分，白營則力拱黨主席黃國昌「御駕親征」，外界關注藍白整合進度。對此，黃國昌今（14）日表示，目前合作都按照進度順利進行中，會先確定政見、政策與願景，隨後才會討論選區合作、縣市長提名如何組成「最強團隊」；至於現階段兩黨智庫對接的初步工作已完成，民眾黨也在進行黨內討論與意見收攏中。





今早9時30分，黃國昌偕同民眾黨新北市黨部主委周台竹、國際部主任林子宇與新北市議員陳世軒，共同召開「國昌特別企劃預告記者會」，並於會後接受媒體聯訪。

針對12月27日將登場的「國昌特別企劃」，黃國昌表示，神秘嘉賓部分先讓他賣個關子，請大家拭目以待，「這件事情就讓老大自己宣布好了，我不要幫他做決定」。

關於民眾黨與國民黨面對2026年選戰的合作進度，黃國昌指出，目前雙方合作非常順利在進行當中，白營秉持先談政見、政策與願景的原則，待關內容確定後，才會進入下一階段怎麼樣在選區進行合作，甚至在縣市長部分要如何推出一組最強的團隊。

黃國昌透露，目前（兩黨）智庫對接初步工作已經完成，接下來民眾黨會盤整2026年全國候（參）選人的共通政見，現階段正在進行黨內討論與意見收攏中，等到完成後，「我相信國民黨的智庫也會做相應作業，這個作業目前都還在持續進行」。

至於外界關心的縣市長提名時程，黃國昌強調，民眾黨會按照既定的腳步跟節奏進行，但他們有最大的善意與誠意和國民黨共推一組最強的團隊，這件事情從一開始到現在，都沒有任何改變。

他重申，本月初徵召陳琬惠參選宜蘭縣長時自己就曾說過（如何推出最強團隊），但外界還是少不了見縫插針；且從宣布徵召當晚的政論節目就可以看得出來，即使他在徵召會上已把話講得非常清楚，但民進黨還是有些人看起來很擔心，所以就透過各式各樣的放話或攻擊稱，這個合作沒辦法走下去等等的話語。

黃國昌並稱，請大家拭目以待，民眾黨會用最大的誠意跟善意，為了台灣、人民與國家的未來，跟國民黨合作共推一組最強的團隊，這樣子的決定不會有任何改變。







原文出處：快新聞／藍會禮讓？白搶選新北、宜蘭 黃國昌曝最新合作進度

