藍月底提名台南、高雄、屏東縣長 新北等4縣市可望藍白合

備戰2026年地方選舉，國民黨正緊鑼密鼓展開各地協調工作。國民黨組發會主委李哲華今天(17日)表示，國民黨預計在月底完成台南市、高雄市、屏東縣等艱困選區提名作業，另外，新北市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣都存在藍白合作的空間。

2026年地方選舉將於明年11月28日登場，各政黨正積極展開協調提名工作。國民黨組發會主委李哲華17日表示，經初步盤點，首先是選情較為單純的縣市，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘將爭取連任，以及僅1人表態參選的縣市，包含藍委張嘉郡宣布參選雲林縣長，以及台東縣議會議長吳秀華表態爭取台東縣長。

廣告 廣告

李哲華指出，其次則是艱困選區，目前藍委謝龍介與前藍委陳以信互競逐台南市長提名，以及藍委柯志恩、蘇清泉各自爭取高雄市長、屏東縣長候選人提名。他並表示，經和爭取連任的藍營首長溝通，他們願意配合黨中央徵召時程，所以月底首波縣市長提名預計處理艱困選區的部分。

至於涉及藍白合作的縣市，則包括新北市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣。李哲華表示，日前宜蘭縣黨部已成立提名協調小組，決議先協調國民黨內有意參選者，看能否協調出一位候選人，若協調不成就採內參式民調推選1人參選，然後再接續和民眾黨協調提名人選，他期盼藉由宜蘭縣長提名方式，樹立藍白合作模式，並適用於其他可望藍白合作的縣市。

據悉，國民黨在嘉義縣，可望採取在野合作模式，包含藍委王育敏、中選會代理主委吳容輝都被點名是可能參選的人選。至於台中市、彰化縣、新竹縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣則呈現黨內競爭態勢。