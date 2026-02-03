藍杯葛軍購換國共交流？ 美參院軍委會主席：感到很失望

藍杯葛軍購換國共交流？美參院軍委會主席表示，感到很失望。（合成圖，翻攝自Ｘ；本刊資料照）

國共兩黨智庫論壇3日將在北京登場，外界關切國民黨在立院杯葛軍購預算以換取國共交流。美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）在X社群平台發文指出，看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，他感到很失望。

國民黨副主席蕭旭岑率團訪問中國，3日將在北京出席由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。然而，立院上月底在藍白立委聯手下，仍在程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。針對各方解讀藍營高層帶著杯葛軍售的成績訪中一事，美國國會重要意見領袖也表達關切。 韋克爾指出，最初的提案旨在資助急需的武器系統，台灣立法院應該重新考慮，尤其是在中國威脅日益加劇的情況下。參議院軍事委員會主席韋克爾去年8月曾與同黨參議員費雪（Deb Fischer）訪台，當時也是參院軍委會主席睽違9年訪台。韋克爾當時在台接受媒體訪問時曾表示，把自決與民主視為對世界和平的威脅是荒謬的（nonsense），真正造成威脅的是極權國家。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

國共智庫交流2/2登場！蕭旭岑帶隊 國台辦宋濤設宴接待

不挺自家人？柯文哲酸國民黨「別高估自己實力」 蕭旭岑：是事實

蕭旭岑批AIT「違反美政策」 遭美國務院打臉！口徑一致斥「北京敘事錯誤」