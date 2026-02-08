藍松信議員初選6搶2！朱立倫子弟兵宣布投入 徐巧芯買蒜送：不要拿到蔥

政治中心／綜合報導

楊智伃宣布投入國民黨松信議員初選，在吳興市場掃街遇徐巧芯，徐給她一個擁抱。（圖／翻攝畫面）

被視為前國民黨主席朱立倫子弟兵的國民黨前發言人楊智伃今（8）日正式宣布國民黨台北市松山、信義區市議員初選，隨即在桃園市議員凌濤陪同下到吳興市場掃街。在市場巧遇發送春聯的立委徐巧芯，徐巧芯不但給楊智伃一個大擁抱，還當場掏錢跟攤商買蒜，預祝當選。當楊智伃從攤架上拿蒜時，徐巧芯還不忘提醒「不要拿到蔥喔，拿到蔥就尷尬了！」

楊智伃在凌濤及十多位志工陪同下到吳興市場拜票，也正式宣布投入台北市松山信義區市議員黨內初選，楊智伃說「為正義發聲、勇敢衝鋒」是她從政信念，26歲時獲朱立倫提拔成為國民黨史上最年輕發言人，松山信義是她從政以來居住與成長的地方，所以要代表松山信義發聲，並要代表年輕世代上陣。

楊智伃與凌濤掃街過程中，跟同樣參選松信的民眾黨前副秘書長許甫偶遇，兩人互道加油。之後也巧遇正在發送春聯的徐巧芯。徐先是給了一個大擁抱，又掏錢向攤商購買蒜說「老闆我們這邊有沒有賣蒜 ？」當楊智伃要從攤架拿蒜時，還不忘提醒「不要拿到蔥喔!拿到蔥就尷尬了！」陪同楊的凌濤這時說「幫巧芯喊一下當選！」徐巧芯馬上接話「我今年沒有…」加以婉拒。

國民黨松信議員初選，由於徐巧芯、王鴻薇選上立委，留下兩席空缺，不少人躍躍欲試，包括已經宣布投入該選區初選的前發言人李明璇、北市青工前總會長滿志剛、韓國瑜辦公室主任許原榮、富錦里里長李煥中及徐巧芯辦公室主任陳暉，在楊智伃宣布參選後，形成「6搶2」的戰況，其中楊智伃、李明璇上演的發言人雙姝對決，也備受關注。

徐巧芯買蒜送楊智伃預祝當選。（圖／翻攝畫面）

