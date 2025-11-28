藍染抱枕、手工皂暖心義賣 頂新和德邀民眾支持弱勢

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】聖誕佳節將至，頂新和德文教基金會推出「愛的GOOD力」公益行銷平台，邀民眾挑選中小型社福團體的優質愛心商品，把心意化為支持弱勢族群的力量，也讓送禮更有溫度與意義。

台東金崙工坊的身心障礙學員，趁著好天氣製作藍染。（頂新和德文教基金會提供）

來自南迴公路的藍染抱枕，是白永恩神父社會福利基金會台東金崙友善工坊的身心障礙青年親手製作。青年阿龍自小與山海為伴，生活雖簡單卻充滿想像力。缺乏人際互動刺激的他，將對大自然的感受轉化為藝術創作，透過耐心浸染、曝曬，把山海的藍與日常生活的節奏留在布面上。

工坊的其他學員也加入創作，將各自的情感、想法融入每一件作品中。藍染抱枕不僅兼具實用性與藝術感，也透過義賣收入支持台東身心障礙青年工作培力與自立服務。作品目前在臺北市中正區「文房．文化閱讀空間」展售，民眾可親自感受這份藍染背後的耐心與溫度。

此外，雷特氏症病友關懷協會推出「福氣平安皂禮盒」，由病友家屬親手製作。起初，手作活動只是希望病友媽媽能走出家門，參與社區活動，舒緩照護壓力。協會成立「Rett·E 皂工坊」，讓家屬透過手作找回自信與力量，每一顆手工皂都象徵陪伴病友走過漫長照護旅程的努力與溫暖。這些手工皂不僅溫和、安心，也將支持與關懷延伸給更多家庭。

家屬照顧雷特氏症病友的閒暇時間，會至協會製作手工皂紓壓。（頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會表示，即日起至 12 月 31 日，民眾購買合作公益團體商品不限金額，截圖購買憑證並上傳至官方 Line@帳號，即可獲得一次抽獎機會。單筆購買精選商品滿 2,000 元，前 20 名可再加贈精美禮盒乙盒。

基金會鼓勵民眾在聖誕節選購愛心商品，把禮物與溫暖一併送出。更多商品資訊與購買方式可至官網查詢：https://gogo-good.com/