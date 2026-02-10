藍桃園掉一席？詹江村接綠營電話：坦然面對

▲詹江村透露接到民進黨前輩電話稱：這屆國民黨會掉的那一席就是我。（圖／詹江村臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年底大選進入倒數，國民黨桃園市議員詹江村今（10）日在臉書發文透露，有一名民進黨前輩主動致電，與他談話長達53分鐘，分析這次選情，直言國民黨在桃園區恐將流失一席，而詹江村正被綠營點名為「最可能落選的人選」。

詹江村表示，對方提出四點，第一，經營的「彩虹魚」店面收掉，代表財務狀況出現問題，恐影響競選經費；第二，過去曾遭指控強奸女粉絲，形象受損；第三，他經常公開表示自己是中國人，並赴中國直播，讓桃園選民反感；第四，在黨內被認為人緣不佳、缺乏盟友，屬於孤鳥型政治人物。

詹江村逐一反駁，強調自己並無負債或貸款，財務狀況穩定；過去遭指控性侵對方為中度精神障礙者，檢察官第一時間作出不起訴處分；至於身分認同問題，他則反問「如果我不是中國人，那我是什麼人？」強調言論立場屬個人認同；最後，他也否認自己在黨內孤立，指出在罷免期間，多位立委曾請他前往助講，自己在黨內仍有不少戰友。

這次選情確實不輕鬆，也不排除落選的可能，詹江村坦然面對「輕揮衣袖不帶走一片雲彩」，展現平常心迎戰年底的選舉。貼文曝光網友熱議，前台北市議員童仲彥也留言力挺「一定高票當選！」為詹江村加油打氣。

