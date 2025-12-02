藍欲助洪長青 馬公市長黃健忠 拚連任恐苦戰

澎湖明年五鄉一市鄉市長選舉，因白沙、七美兩鄉鄉長都連任2屆，確定轉換跑道外，餘除面臨官司的望安鄉長許賢德或可能更進一步挑戰縣長寶座的湖西鄉長陳振中外，包括馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進幾無懸念將尋求連任。

其中，澎湖縣首善之區馬公市，人口占全縣6成，是地方選舉兵家必爭之地。現任市長黃健忠任內舉辦夏日同樂趴、露天電影院備受好評，成為最受親子期待的暑假盛事；加上他個性海派、待人和氣，用人和行事不分黨派，聲望如日中天；但近月來接連面對北辰市場失火和市幼托1學期換3任老師恐爆發「轉學潮」所累，加上同是烏崁里子弟的洪長青正和國民黨整合參選，一旦順利整合，明年這戰恐無法從容。

廣告 廣告

回顧3年前馬公市長之爭，國民黨提名呂永泰、民進黨提名黃健忠、無黨洪長青及鄭清發等人4搶1，其中洪長青一度加入民進黨，與曾任地方黨部主委的黃健忠爭取黨內提名，隨後演變成洪退黨，又遭民進黨開除黨籍。

曾是幸福水泥職籃選手的洪長青，憑藉先後在澎湖縣政府、馬公市公所及議員藍凱元服務處任職累積的人脈，加上妻子經營兒童美語補習班口碑不錯，在無政黨奧援下，雖輸給拿下33.4％得票率當選的黃健忠和31.39％得票率的呂永泰，但仍囊括2成選票。

志在馬公市長的洪長青，這3年來仍在政治領域努力，更利用擔任副議長藍凱元服務處主任身分，勤走基層，出席大小場合，若與國民黨整合成功，成為藍營共推候選人，對於尋求連任的黃健忠將是一大威脅。

至於白沙鄉長一職，因現任鄉長宋萬富已連任兩屆，包括前鄉長莊美李、鄉公所行政課長黃建化、課員凃順清、與多次參選的吳龍河等人，都傳出有意出馬角逐，就連鄉代會主席吳良添也在日前宣布將參選鄉長，這一局對派系林立的白沙鄉更顯撲朔迷離。