藍欲徵召李四川 劉和然：相信黨會公開透明

[NOWnews今日新聞] 國民黨近日開始提名2026縣市首長，國民黨主席鄭麗文今（29）日首度鬆口，新北市部分，希望明年徵召台北市副市長李四川。對此，同黨也有意參選的新北市副市長劉和然則回應，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

鄭麗文今天在接受廣播節目專訪時脫口，新北市部分，「不至於走到初選」，國民黨會先產生自己的人選，就是國民黨內部協調，雖然會盡快提名，但也要考慮李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，「你看我講的這麼白！」否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。



對此，劉和然表示，身為國民黨黨員，最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

劉和然說，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

劉和然提到，李四川他在台北市有很重的任務，自己則是在新北市守護 404 萬市民。我們現在「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利。這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代。

劉和然最後提及，我們在不同的位置上，為同一個生活圈努力。只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。

