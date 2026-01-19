藍正龍考過中餐證照！睽違逾10年合作隋棠 「飛雪梨辦桌」近況曝光

藝人隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意與美食YouTuber千千近來主持實境節目《請世界吃桌》，前往澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、台北101等世界級地標「辦桌」。藍正龍則透露，2025年報考中餐證照「不小心考過了」，心裡一直有個小小心願，希望既然學了，就能跟著師傅實際學習，沒想到因緣際會被製作人找上，「看到合作名單時覺得很妙，也覺得這個主題真的很好玩」。

藍正龍（中）透露2025年考過了中餐證照。（圖／三立提供）

節目中最令人驚喜的組合，莫過於睽違十多年再度合作的隋棠與藍正龍，竟在實境節目中重逢。隋棠笑說，得知藍正龍接下實境節目時相當訝異，「實境節目感覺要比較活潑一點，而他最有名的就是『酷』，所以很期待他的表現。」藍正龍則笑說，第一次試拍就忙了大半天，看照片時發現每個人都一臉憔悴，「跟拍戲真的很不一樣。」

浩子也分享，為了順利出國拍攝與接待外國嘉賓，還特地到隋棠家，請她老公進行一對一英語特訓，不只努力練廚藝也勤練英文。

浩子（左起）、陳隨意、隋棠、藍正龍、千千為節目組成「辦桌台灣隊」出外景。（圖／三立提供）

這趟海外拍攝的「總召」由隋棠擔任，她表示，自己必須熟悉整個辦桌流程、菜色內容，還要負責向外國賓客介紹辦桌背後的文化與精神。至於最擔心的狀況，浩子笑說是怕記不清楚每位貴賓的身分與頭銜；藍正龍則坦言，自己最擔心的是配料與上菜節奏，「上菜時間一延誤就全亂，之前跟陳隨意實習時，遇過一次接上百桌，真的像在打仗，魚一出鍋就得立刻淋醬，根本顧不得燙不燙。」

《請世界吃桌》18日啟程前往澳洲雪梨拍攝。（圖／三立提供）

此外，陳隨意坦言自己唱歌唱了十幾年，反而離廚房越來越遠，常被朋友笑說是「被歌唱耽誤的總鋪師」。這次能透過節目重拾童年對料理的熱情，還能把台灣辦桌文化帶到國外舞台，讓他格外感動。