藍正龍隔10年合作隋棠 跨國辦桌秀廚藝

《請世界吃桌》是台灣首檔跨國辦桌實境節目，節目集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」，將前進澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、台北101等4大世界級地標前「辦桌」。

節目18日飛往雪梨開鏡，最令人驚喜的組合莫過於暌違10多年再度合作的隋棠與藍正龍。隋棠笑說，得知藍正龍接下實境節目相當訝異，「實境節目感覺要比較活潑一點，而他最有名的就是『酷』，所以很期待他的表現。」藍正龍則透露，自己去年報考中餐證照「不小心考過了」，心裡有個小小心願，希望既然學了，就能跟著師傅實際學習，沒想到因緣際會被製作人找上，相當期待。

對陳隨意而言，「辦桌」可說是他的老本行。他唱歌唱了十幾年，常被朋友笑說是「被歌唱耽誤的總鋪師」，這次能透過節目重拾對料理的熱情，還能把辦桌文化帶到海外，讓他格外感動。