藍正龍離婚2年變身總舖師？坦言「不小心考到證照」 睽違10年合體隋棠「闖雪梨辦桌」

《請世界吃桌》陳隨意、隋棠、藍正龍、浩子、千千。三立提供

台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》以台灣最具特色的「辦桌文化」為核心，力求讓台灣菜走向國際舞台。這項耗資新台幣八千萬的高規格製作，由資深製作人崔長華領軍，集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」。節目昨（18日）晚正式啟程前往澳洲雪梨拍攝，將近五十人的團隊展開首站海外任務。最受矚目的焦點莫過於睽違十多年再度合作的隋棠與藍正龍，這也是藍正龍離婚約兩年半後，首度深度參與大型跨國實境計畫，他在記者會上更語出驚人地透露，自己現在已具備專業廚師身分。

《請世界吃桌》把「辦桌文化」帶向國際。三立提供

藍正龍離婚2年心境轉變 坦言不小心考到證照

自2023年與周幼婷離婚後，藍正龍的私生活與近況始終是外界關注焦點。他過去曾坦言對於關係的結束感到沉痛，但近期已將重心轉向工作與生活。藍正龍透露去年報考中餐證照「不小心考過了」，他笑說當初只是心裡有個小願望，希望學了廚藝後能跟著師傅實際學習，沒想到因緣際會被製作人找上，從影帝搖身一變成為實境節目中的總舖師。他坦言，第一次試拍就忙了大半天，看到照片發現每個人都一臉憔悴，「跟拍戲真的很不一樣。」他也提到，現在最擔心的就是配料與上菜節奏，因為辦桌現場如同戰場，「魚一出鍋就得立刻淋醬，根本顧不得燙不燙。」

睽違10年合體隋棠 隋棠驚訝酷哥變活潑

隋棠與藍正龍這對黃金搭檔睽違十多年再度合作，隋棠表示，得知藍正龍要接下實境節目時相當訝異。她笑說：「實境節目感覺要比較活潑一點，而他最有名的就是『酷』，所以很期待他的表現。」這對組合在節目中分工明確，藍正龍坐鎮內場負責料理，而隋棠則擔任「總召」，負責向外國賓客介紹辦桌背後的文化與精神。除了兩人以外，浩子也被分配到外場負責接待賓客。為了能在雪梨歌劇院等國際地標順利與外國人溝通，浩子還特地到隋棠家，請隋棠的老公進行一對一英語特訓，力求在文化外交上展現最佳狀態。

耗資八千萬味覺外交 前進雪梨紐約四大地標

《請世界吃桌》不只是單純的美食節目，更是一場「味覺外交」。節目計畫跨越亞洲、美洲、大洋洲拍攝，挑戰在澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場及台北101等四大世界地標前「辦桌」。製作團隊特別邀請重量級總舖師「阿男師」加入，帶領藝人團隊完整呈現「尾牙、廟會、婚宴、春酒」四種最具代表性的辦桌形式。對出身總舖師世家的陳隨意而言，這次拍攝讓他重拾童年對料理的熱情。他感性表示，唱歌唱了十幾年，常被朋友笑說是「被歌唱耽誤的總鋪師」，這次能把台灣辦桌文化帶到國外舞台，讓他格外感動。節目預計於今年播出，將台灣街巷的人情味轉化為世界共通的語言。



