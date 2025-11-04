藍母雞小雞攜手 綠仍待整合

2026年高雄市長、議員選舉策略，藍營以「母雞、小雞攜手」模式緊密合作，也為彼此創造聲量和舞台。（本報資料照片）

2026年高雄市長選情緊繃，也牽動議員選戰。藍營以「母雞、小雞攜手」模式緊密合作，以維穩基本盤，也藉由揭弊帶動議題，成功引發全國關注。相較之下，綠營主將仍未底定，市長、議員參選人全都還在拚初選，地方支持者期待明年1月民調完成後，主將能迅速整隊，一同進入戰鬥模式。

國民黨立委柯志恩與市議員聯手出擊，陸續揭露美濃「大峽谷」、大坪頂「柏油山」等環境議題。市議員邱于軒、許采蓁原本在地方已是經營穩健，近期更與柯志恩密切配合，不僅讓市政議題迅速聚焦，也讓2人將原本在地方的高知名度，一下子躍上全國版面，形成母雞、小雞彼此加乘的聲量效應。

柯志恩借議題攻防取得立足點，展現對市政規畫的企圖心，也藉此深入基層，強化藍營團隊作戰氣勢，藉由市長參選人與議員合作方式，擴大支持面與提升議題主導權的雙重效果。

反觀民進黨，因市長參選人仍未底定，市議會最大派系「湧言會」勢必希望穩住既有席次、甚至擴大版圖；雖然派系要角趙天麟日前表態支持邱議瑩，但湧言會內部尚未形成共識，少數議員仍保持觀望，因此無從施力。

部分選區更出現登記參選議員爆量狀況，令綠營基層擔憂，若無法及時整合，恐導致內部競爭過於激烈、削弱戰力，更出現部分爭取出線者針對母雞「選邊站」的情形。民進黨已將市長民調提前至明年1月，期待主將早一步出線，帶領各選區團隊整合步調，避免內耗困局。

整體觀察，高雄選戰已呈現藍營團結出擊、綠營亟待整合態勢，隨著藍營揭弊行動持續發酵，預料藍綠攻防將更趨激烈，市長與議員選情也愈發緊密連動。