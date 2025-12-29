藍毘尼中醫義診 艾灸對治寒症

天寒地凍，卻有跨國醫療的愛，為地球村的每個角落帶來一股暖流。尼泊爾正值隆冬，低溫把貧困者的健康給凍出破口，慈濟馬來西亞義診團，發現居民由於低溫，導致疾病惡化，便拿出艾灸等華人慣用的中醫療法，替患者治療，反饋相當不錯。

寒冬變天，尼泊爾婦女用薄薄的圍巾，裹得像粽子。隊伍一拉拉到遠處，沒人半途打消排隊，大家都伸長脖子，指望給醫生看看自己。

病患 朱莉：「我走路來這裡，大概要一個小時，我是自己一個人走路來的。」

廣告 廣告

慈濟馬來西亞醫師團，跨國到尼泊爾城市藍毘尼辦理中醫義診，來的大多是窮苦的農民=NS==OS=年紀大的患者，被大家抬上輪椅，在經濟問題前，這裡的人各個忍功了得，卻被嚴寒戳穿築起的防禦，生命如此掙扎，醫生也感到相當不忍。

馬來西亞中醫師 柯彩雲：「真的很可憐，整個床都會搖咧，冷到那種程度，沒辦法。」

馬來西亞中醫師 陳俗潔：「(病患)他舌頭伸出來都是偏寒，都是偏寒症，冬天嘛 所以艾灸非常適合，針灸會他們會覺得很溫暖 很舒服。」

統計下來，多數患者是骨科跟慢性病，但有人卻嚴重到癱瘓多年，從沒上過醫院，就問世間，還有更無奈的事嗎？

病患 阿卜杜勒：「我癱瘓五年了 因為沒有錢，我都沒有去醫院治療，只在卡卡拉哈瓦拿過一次草藥。」

為期十天的義診，人間的苦與寒、被溫柔的對待跟化解，對民眾來說，今年的寒冬，好像也就沒這麼冷了。

更多 大愛新聞 報導：

迦毘羅衛寒冬 發放溫暖衣物照顧弱勢

穿越時空與佛相遇 大愛道經行圓滿

