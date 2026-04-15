藍毘尼佛教慈濟學校 獲辦學招生執照

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慈濟努力從源頭翻轉，獲得了尼泊爾政府認可，正式取得藍毘尼佛教慈濟學校的辦學執照，教育願景多了一束光，邁入新階段。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這是非常令人興奮的時刻，因為我們學校的執照下來。」

「藍毘尼佛教慈濟學校」正式取得辦學執照，具備招生資格，慈濟在佛陀故鄉推動教育願景邁入新的階段。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「我們在(尼泊爾)新年的前夕，拿到這張執照，就代表在尼泊爾新的一年，新的希望，也可以看到未來可以這裡，締造很多很多這一個，藍毘尼或者是尼泊爾，或是全球最重要的人才，就是從這裡開始。」

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這項成果背後，是充滿挑戰與堅持的歷程。因為藍毘尼地處偏遠平原，天氣極端、資源匱乏，許多家庭對教育沒有信心，孩子不上學、老師不願來，形成惡性循環，團隊一度卡關，為了找對的人，慈濟雪隆分會副執行長蘇祈逢從2024年開始，積極走訪二十多所學校交流，直到遇見了理念契合的校長科麗緹。

慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「感恩上人賜給我們這麼大的福田，感恩我們學校團隊已經順利成立，一群很可愛的孩子，即將在這個土地上開始萌芽，期待他們是未來尼泊爾，這個佛陀誕生地 一批扎實的種子，為未來鋪路。」

科麗緹原本就重視孩子的差異與探索，走進貧困村落家訪，看到孩子因為現實被迫放棄學習，那一刻，她看見了自己的使命。

藍毘尼佛教慈濟學校校長 科麗緹：「我真的非常開心，我們希望隨著新年的到來，帶著對藍毘尼所有學生們的新期盼，我們也能將世界級的頂尖教育，帶給藍毘尼的學子們，這樣一來，我們就能實現上人的願景，用教育改變藍毘尼。」

在學校還沒成立前，師資團隊就先到花蓮展開五個月的培訓，學中文、觀摩教學、跟著精舍生活、理解人文精神、思考為人師表的意義。

藍毘尼佛教慈濟學校將提供從幼兒園到12年級的教育體系，學生預計在這接受長達十四年的學習。

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