藍毘尼冬衣發放 逐戶送暖一步一腳印

寒風刺骨的藍毘尼，慈濟志工為76戶弱勢家庭送上冬衣與食物，帶來溫暖。從家訪到發放，為貧困家庭帶來希望。

藍毘尼的冬天，寒風刺骨，這群人，用行動帶來溫暖。

超過70位志工，為76戶弱勢家庭送上冬衣、披巾和食物，讓這個冬天，不再這麼難熬。

慈濟志工 杜西：「我們這樣做，是希望能在社區中散播愛，讓愛在人與人之間流動，這也是上人的心願，希望我們的社會能更和諧。」

送物資，更是深入每一個角落傾聽、陪伴。像是拜訪獨居的慕娜，老人家原本不好意思接受幫助，在志工的耐心溝通下，終於點頭。

廣告 廣告

馬來西亞慈濟志工 李麗華：「做訪視不是只是每個月去發放物資，我們還要關懷到他的其他面向，比方說居住的環境，孩子那方面，讀書，有沒有去讀書。」

從2022年開始，藍毘尼每個月的第一個星期六都會舉辦慈善日。這個月例行的活動，是冬衣發放。活動流程從規劃、準備、包裝、簽到、發放，每一環節都由本土志工設計與執行。

慈濟志工 杜西：「許多照顧戶中，有單親媽媽、年輕女孩，也有不識字的老人，他們從小沒有機會上學，志工的簽到組會協助。」

看著孩子們換上保暖的新衣，露出的笑容，志工們內心受到極大觸動。

本土志工 莎麗達：「我看到他們收到新衣，我也很開心，因為他們平常只有舊衣服，今天穿上新衣，看來真的很高興。」

慈濟照顧戶 蘇達：「以前冬天時也沒保暖衣服可穿，是你們給了我們衣服，也給我們食物，我非常開心，我們更保暖了。」

以前的舊外套穿了好幾年，怎麼穿，還是冷，現在的新衣，好暖。

慈濟照顧戶 芭比塔：「謝謝你們給我這件外套，我覺得很開心。」

冬衣發放也喚起社區互助的力量，這個冬天，身與心都暖和起來 !

更多 大愛新聞 報導：

山腳下的達利特人 尼泊爾百戶新居

尼泊爾扶困計畫 百戶大愛屋移交

