藍毘尼慈濟園區興建中 落實佛教新願景

在佛陀誕生的故鄉──尼泊爾藍毘尼，一項跨越國界的大願正悄悄成形。藍毘尼慈濟園區，自今年四月底動工以來，在酷暑與雨季的嚴酷挑戰下，正一點一滴拔地而起。預計明年四月啟用，帶您來看目前園區最新的樣貌。

十一月的藍毘尼，午後陽光灑落在已經成形的人字型屋脊上。慈濟園區歷經七個月的趕工，如今輪廓分明，四月底剛動工時的黃土飛揚，如今已成為一座正在蘊育慈悲與希望的基地。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「我覺得最令我感動就是，我們的精舍 我們精舍，今天終於看到它的屋頂，雛形已現 從未來，我們會比較不一樣呢，就是從走入我們的這個精舍，走入我們的大殿，但是看到的呢，就是宇宙大覺者，在迎接著我們，然後度化著我們，然後再走進這個園區。」

廣告 廣告

慈濟基金會副總執行長林靜憪，再度踏上這片土地，不只視察進度，更是確認一項跨越國界的大願──是否正在穩穩地往前走。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這是很平滑，我們上人最關心的，就是這個轉角啊 (洗石子)，會不會去刮到小孩子啊，或者我們在行進間刮到， 這個是洗(石子)得相當不錯。」

所有的結構體都已經完成了，同步進行砌磚和抹灰打底

慈濟基金會營建處處主任 張正助：「我們打底其實就是，在這個基礎這個面，我們把它做平整，那我們希望我們的外牆，做起來是一個平整的一個面，那洗石子呢 是在表面上，做我們想要做的這個，裝飾的材料。」

七個月後的今天，再次踏上這片土地，所有努力，已經看得見。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這裡會有幼兒園 會有小學，所以我覺得最令人興奮的呢，就是孩子們的嬉戲 讀書的，這個朗朗的讀書聲，這個是我覺得是最棒。」

藍毘尼慈濟園區，從靜思堂到學校、職訓中心和縫紉班，各棟建物都正逐步成形。為當地打開慈善、醫療、教育的大門。

大愛電視資深企劃 吳志怡：「這一棵棵的樹苗，是今年10月 馬來西亞團隊，在這裡種下的，透過我們的空拍畫面，帶您從空中俯瞰，看出來了嗎，這是一個慈濟的LOGO ，這600多棵的樹苗，祈願的是尼泊爾的本地志工，未來能夠如同這菩提種子，蔚然成林。」

這些樹苗的成長，就像慈濟園區從一張藍圖，成為眼前的實體建築。未來，這裡不僅是一座建築群，更是慈悲在佛陀故鄉再度紮根開始。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

