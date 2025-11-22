藍毘尼慈濟園區興建中 落實佛教新願景
在佛陀誕生的故鄉──尼泊爾藍毘尼，一項跨越國界的大願正悄悄成形。藍毘尼慈濟園區，自今年四月底動工以來，在酷暑與雨季的嚴酷挑戰下，正一點一滴拔地而起。預計明年四月啟用，帶您來看目前園區最新的樣貌。
十一月的藍毘尼，午後陽光灑落在已經成形的人字型屋脊上。慈濟園區歷經七個月的趕工，如今輪廓分明，四月底剛動工時的黃土飛揚，如今已成為一座正在蘊育慈悲與希望的基地。
慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「我覺得最令我感動就是，我們的精舍 我們精舍，今天終於看到它的屋頂，雛形已現 從未來，我們會比較不一樣呢，就是從走入我們的這個精舍，走入我們的大殿，但是看到的呢，就是宇宙大覺者，在迎接著我們，然後度化著我們，然後再走進這個園區。」
慈濟基金會副總執行長林靜憪，再度踏上這片土地，不只視察進度，更是確認一項跨越國界的大願──是否正在穩穩地往前走。
慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這是很平滑，我們上人最關心的，就是這個轉角啊 (洗石子)，會不會去刮到小孩子啊，或者我們在行進間刮到， 這個是洗(石子)得相當不錯。」
所有的結構體都已經完成了，同步進行砌磚和抹灰打底
慈濟基金會營建處處主任 張正助：「我們打底其實就是，在這個基礎這個面，我們把它做平整，那我們希望我們的外牆，做起來是一個平整的一個面，那洗石子呢 是在表面上，做我們想要做的這個，裝飾的材料。」
七個月後的今天，再次踏上這片土地，所有努力，已經看得見。
慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這裡會有幼兒園 會有小學，所以我覺得最令人興奮的呢，就是孩子們的嬉戲 讀書的，這個朗朗的讀書聲，這個是我覺得是最棒。」
藍毘尼慈濟園區，從靜思堂到學校、職訓中心和縫紉班，各棟建物都正逐步成形。為當地打開慈善、醫療、教育的大門。
大愛電視資深企劃 吳志怡：「這一棵棵的樹苗，是今年10月 馬來西亞團隊，在這裡種下的，透過我們的空拍畫面，帶您從空中俯瞰，看出來了嗎，這是一個慈濟的LOGO ，這600多棵的樹苗，祈願的是尼泊爾的本地志工，未來能夠如同這菩提種子，蔚然成林。」
這些樹苗的成長，就像慈濟園區從一張藍圖，成為眼前的實體建築。未來，這裡不僅是一座建築群，更是慈悲在佛陀故鄉再度紮根開始。
更多 大愛新聞 報導：
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
其他人也在看
苗栗蒜香藤罕見3度綻放 遊客搶拍200米「紫色瀑布」
苗栗縣 / 綜合報導 宛如紫色瀑布的蒜香藤花海，在苗栗通霄楓樹里又綻放了。蒜香藤原本一年有兩次花期，但今年罕見，迎來3度開花，不少民眾趁著假期，一起來賞花。走進步道內馬上被兩側的紫色花海包圍，位在苗栗通宵楓樹里的，蒜香藤花海步道，在今年11月迎來罕見3度開花，花團錦簇的模樣，就宛如紫色瀑布一般，不少民眾趁著假日前來賞花，賞花民眾說：「很漂亮，第一次來，比想像中還好，現在幾乎都已經快全開了。」蒜香藤一年主要有兩次花期，分別在5、6月跟10、11月之間，不過今年疑受氣候異常影響，首度出現夏季兩度開花的情況，如今在11月中下旬又迎來今年的第3度開花，現場綿延約200公尺的蒜香藤花廊，是賞花拍照的好地方，民眾邊走邊拍，還有民眾帶著專業的單眼相機，拍下一張張美麗的蒜香藤。同樣在苗栗，銅鑼鄉也有整片的杭菊跟波斯花海，由空拍角度往下俯瞰，黃白相間的花海，在陽光照映下美不勝收，賞花民眾說：「天氣很好，順便看一下漂亮的風景，今天跟明天以後，這個花就要採收了，所以趕快來趕今天(賞花)。」要在什麼樣的時間點，在花景中拍攝效果最好？攝影玩家張麥斯說：「避免中午的時候拍，因為中午強光，改在清晨畫下午來取景，色彩會比較溫柔。」趁著採收之前，民眾紛紛湧入賞花，不只要跟杭菊合影，也要把美麗花景拍下來，帶回家跟家人分享。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
假期估8200萬人出行 大堵車警示日回歸
隨著假日旅遊高峰的到來，由市交通局(DOT)制定的「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)亦同樣回歸，1...世界日報World Journal ・ 1 天前
「讓美國再次偉大」要角葛林 辭聯邦眾議員職務
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）今天宣布辭去國會議員職務。這名具高度影響力的極右派人物曾是美國總統川普的堅定盟友，不過川普日前撤回對她的支持。中央社 ・ 1 天前
高雄咖啡節人氣爆棚 吸3萬人聞香朝聖
第二屆「2025高雄咖啡節」今天（22日）下午於凹子底森林公園登場，網羅60攤精品咖啡與特色甜點品牌，現場咖啡香氣四溢，首日吸引超過3萬人聞香朝聖!明天（23日）還有一天活動，時間從下午3點到9點。活動規劃金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育，開幕儀式由原民熱情的六龜區「尿布樂團」開場，市長陳其邁更聞香自由時報 ・ 1 天前
金馬62｜《大濛》稱霸！張震二度封帝 范冰冰奪后越洋哽咽致謝
第62屆金馬獎於今（11/22）揭曉，范冰冰以《地母》奪下「最佳女主角」，因拍戲無法到場，由導演張吉安代領。范冰冰透過連線向金馬執委會致謝，並感謝導演長期的信任，她表示《地母》中的角色對她而言不僅是外型改造，更是深刻的心靈共振。太報 ・ 20 小時前
看準中國半導體缺口！皮革公司豪砸363億要吃下龍騰100%股權
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導香港上市公司中聯發展控股（00264-HK）近年積極轉型，如今更傳出準備跨足半導體產業。外媒報導，中聯正洽談以45億至90億港元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
環境部淨零綠領人才培育課程測驗登場 (圖)
「環境部淨零綠領人才培育課程」第2次集中測驗22日在全國15個測驗區同步舉行，約900名完成專業課程的學員參加測驗，圖為台北試區現場照片。中央社 ・ 1 天前
獨／後方突襲畫面曝 嫌持鐵棍挑「長輩」攻擊 倒地仍不停手
新北市三重區發生駭人聽聞的隨機攻擊事件！一名顏姓男子持鐵棍無故襲擊路人，造成3名無辜民眾受傷，其中包括一對夫妻和一名70多歲的婦人。事發時，嫌犯非常兇狠，即使婦人已跌倒在地，仍不斷揮舞鐵棍施暴。目擊者形容，現場雖有多名路人，但因嫌犯手持武器，無人敢上前制止。警方表示，被害人與嫌犯並無交集或恩怨，令人髮指！這起事件再次提醒民眾注意人身安全。TVBS新聞網 ・ 1 天前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」民眾：「謾罵喧鬧。」民眾：「72條第1項第1款刑法。」走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）民眾：「...這我也不曉得耶。」民眾：「不要做上面（寫）的事情。」民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議 更多民視新聞報導王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名民視影音 ・ 1 天前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 1 天前
自由車》二寶媽曾可妡力退勁敵黃亭茵 全國公路錦標賽再度封后
本週末全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽，曾可妡在首日個人計時賽飆出31分34秒96，以12.15秒之差力退去年冠軍勁敵黃亭茵，第二度封后足令這位38歲媽媽車手相當開心。「數不清多少次當老二了，終於在台東第一次打敗黃亭茵！」二寶媽曾可妡上個月才在雲林全運會摔車腦震盪，不過這位Liv-VERGE車隊台中自由時報 ・ 21 小時前
中歐專家呼籲加強人工智慧領域務實合作
中國和歐洲的專家21日在巴黎的一場人工智慧論壇上表示，雙方在人工智慧創新、治理和可持續發展方面互補性強，應進一步加強務實合作，為全球人工智慧治理貢獻穩定力量。中時財經即時 ・ 9 小時前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 1 天前
花159萬買一幅畫！他45年後賣出「飆破17億」 刷新女性藝術家拍賣紀錄
墨西哥畫家芙烈達・卡洛（Frida Kahlo）的自畫像作品《夢（床）》（El sueño (La cama)），於11月20日在紐約蘇富比亮相，以5470萬美元（約合新台幣17億元）落槌，刷新女性藝術家作品的全球拍賣紀錄。而這幅畫上一次在公開拍賣出現已是1980年，當時僅以5萬1000美元被買下，這意味著在約45年間，其價值成長超過1000倍，成為市場討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕
（中央社東京22日綜合外電報導）共同社今天報導，日本政府曾向中國、韓國探詢明年1月進行峰會的可能性，不過已遭到中國拒絕。報導提及，近期日本首相高市早苗「台灣有事」答詢影響至3國合作關係。中央社 ・ 1 天前
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死EBC東森新聞 ・ 1 天前
【金馬62】張震再摘影帝 感謝父親提攜
記者周毓洵／臺北報導 張震以《幸福之路》奪下本屆金馬獎「最佳男主角」，再度證明影帝級實力。他在臺上含淚表示完全沒有準備得獎感言，「真的非常開心，也非常意外。」青年日報 ・ 20 小時前
要旅客「避免午餐時段來店」！日本連鎖蕎麥麵公告惹議 負責人道歉了
日媒JCast新聞報導，根據網路瘋傳的告示，只見上頭的「Notice」字樣以顯眼的黃色方框呈現，下方寫著「旅行者請避免在午餐時段來店。本店將優先服務附近工作、就學者。」同樣內容並以三種外語重複刊出，明顯針對外國人設計。日本網友20日在X上貼出照片，指該店位於辦公區，竟...CTWANT ・ 1 天前
獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
即時中心／徐子為、黃彥翔報導今（22）天傍晚，一輛白色轎車行經高雄市大順一路與龍德路口時，疑似未注意輕軌軌道區，直接衝上軌道，還撞斷一旁的告示牌，導致車頭全毀，所幸駕駛並無大礙，警方獲報也到場處理，同時要釐清事發原因。民視 ・ 1 天前
大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠
《縱覽新聞》報導，小林先前為準備考試連續熬夜，臉上冒出一顆又紅又腫、如黃豆大小的痘痘，他未經消毒便直接擠壓，看著膿液排出，還以為症狀會快速改善。誰知幾天後，痘痘不僅再次化膿，他還出現發燒、咳嗽及咳痰情況，就連吃退燒藥也只能短暫緩解。不僅如此，小林還感覺右...CTWANT ・ 23 小時前