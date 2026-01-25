藍毘尼慈濟園區 建築工程進度

藍毘尼慈濟園區在2025年4月動工，工程持續進行，慈濟基金會副總執行長，在上梁儀式一個月過後，再度回到藍毘尼，給予團隊鼓勵、打氣，也與團隊共同研擬園區中庭，所規劃的宇宙大覺者，核心精神的呈現方式，為未來奠定基礎。期盼在慈濟六十周年之際，藍毘尼園區能正式啟用，讓法與志業同時在此展開。法脈宗門並行，續佛慧命的未來藍圖。

上梁儀式一個月過後，再次走進藍毘尼園區，建築工程已有顯著進展。各功能組，就設計圖、空間配置，以及施工進度，逐一掌握。

廣告 廣告

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這是一個志業體，未來 來這裡的人要認同，要努力 要精進，否則我們跟別人一樣，只是在這裡蓋一個硬體，我們不是來做生意。」

園區規劃，教育志業將與醫療並肩發展，退休校長李玲惠，有信心。

「我們就是把這裡變成佛國的花蓮。」

也鼓勵教育團隊，持續耕耘。

慈濟教育志業執行長辦公室顧問 李玲惠：「花蓮有醫院 有學校 小學 中學，(有學校 還有醫院)，以後老師 醫生的小孩有學校可以讀。」

藍毘尼園區，2025年四月底動工，未來將融合靜思堂、學校、職訓中心與義診所等設施，整體規畫結合慈善、醫療、教育與人文，為佛鄉勾勒出一個承載關懷與希望的未來樣貌。宇宙大覺者是整體空間的精神象徵，如何矗立於中庭，還有須多環節需要落實。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「看這個白色框的，這就是一個很很靜謐的，就是「法譬如水」 靜謐的水，這個水 雖然很靜謐，可是 它緩緩地逆流而上， 是逆增上緣，菩薩就是要逆增上緣，才能成菩薩 成佛。」

新加坡、馬來西亞與台灣團隊的投入，人人接棒、接力，在藍毘尼，續佛慧命，也是續自己的慧命，更是眾人共行的道路。

更多 大愛新聞 報導：

藍毘尼義診深耕有成 廣受村民信賴

迦毘羅衛冬衣發放 溫暖學童禦寒風

