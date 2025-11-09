藍毘尼慈濟種子 幼教老師培善苗

尼泊爾藍毘尼，今年一共有六位志工回到台灣受證。其中，36歲的蕾卡，是一位幼教老師，她在新冠疫情期間，因為縫製布口罩發放，認識慈濟，受證之後，她希望用自己的身分，好好地教育下一代，並且弘揚佛法。

慈濟志工蕾卡：「Eight Nine Ten。」

耐心地教導小朋友，學習阿拉伯數字的英語讀音，她是蕾卡老師，在馬杜巴尼社區學習中心教導學齡前的幼兒，很多城市幼兒園裡的教材，在藍毘尼都不易取得，因此她都自己製作

馬來西亞慈濟教聯會老師 鄭素麗：「她(蕾卡)是我們的教聯會老師，她有參與我們各種的培訓，她也把(從慈濟)學習的東西，都帶回來她的幼兒園，她所做的這些教具 ，用完之後她就張貼 展示在這裡，讓小孩子每天可以看。」

36歲的她，曾因家境貧困，讀到12年級就輟學了，但喜愛學習的她，婚後透過各種方式，取得了基礎學校的任教資格。新冠疫情爆發那年，她在麥特立法師的引介下，認識慈濟，也開啟了她想踏進慈濟大家庭的第一步

慈濟志工蕾卡：「一開始 我是喜歡慈濟志工的制服，還有他們的做事方式，志工做每件事都很用心，即使是年長志工也很勤快，我好奇他們(海外志工)，為什麼要來(藍毘尼)，很想進一步知道他們的動機。」

馬來西亞慈濟志工 李妙紅：「其實她很早期就參與我們慈善，四大志業她都參與 她很有能力，就把這些居民邀請來 所以她，我那時候第一次去她那邊，參與衛教 (有)40位(村民)出席，而且男男女女都有 你就可以看到說 ，她在那個社區 的確是做得非常好。」

蕾卡不但自己樂於投入慈濟的志工服務，她也邀家人來幫忙。2024年曾隨馬來西亞教聯會老師返台學習，而今年要受證成為慈濟人，她也發了這樣一個願

慈濟志工蕾卡：「佛法本來就存在於這片土地，因此我作為老師 有責任，把佛陀這麼好的教誨 傳播出去，我做得很歡喜 也願意全心投入，幫助上人 實現回饋佛陀故鄉的願，這是我們(藍毘尼志工)，還有海外志工共同的願。」

