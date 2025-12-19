藍毘尼慈濟義診所 守護鄉村婦女健康

慈濟在尼泊爾藍毘尼設立的慈濟義診所，提供多科別門診還有物理治療，這個月，還特別從加德滿都，邀來婦科醫師，為鄉村婦女看診，守護健康，也提供乳癌、子宮頸癌等婦科癌症，如何預防、自我檢查。

坐在候診區，索妮看起來有點緊張，因為這些年，她一直深受婦女疾病困擾，就醫好幾次都不見好轉，直到這次得知加德滿都的專科醫師要駐診，她想再碰碰運氣。

求診民眾 索妮：「我的月經時間不正常，有時候會延遲2到3個月，而且我曾經流產過4次，醫師有先開藥給我調經，並且告訴我，如果這些藥沒有作用，就要再做進一步的檢查。」

這是慈濟在藍毘尼會所，定期舉辦的義診服務，這個月邀來的主診醫師是婦產科專家，因此一早候診區就排了長長的隊伍。

志工 西達：「這些醫師是從加德滿都來的，經驗非常豐富，就算身體沒病，也可以來向醫師做健康諮詢，我邀了自己的母親還有姊妹來求診，後來她們真的來了，也真的發現了自己的健康問題。」

在藍毘尼，因為重男輕女的觀念根深蒂固，婦女幾乎不會注意到自己的健康，這次有婦科醫師來，大家才慢慢開始注重衛教。

婦產科專科醫師 佩魯：「如果能提供正確的衛教，告訴她們如何維持生活習慣，多久要做一次篩檢，多久需要接受醫療人員檢查，這樣的義診就能真正發揮效果。」

婦產科助理醫師 索娜：「在鄉村地區，婦女通常不會做定期的篩檢，往往是身體出現了病症後才就醫，我會建議她們要定期到醫院，進行子宮頸癌的篩檢。」

求診民眾普 雷姆喬蒂：「這裡的醫師人都很好，很仔細地問診還做檢查，做完檢查後，還免費給我藥。」

兩天的婦科義診，幫助123位婦女做了檢查和給藥，志工更希望把預防勝於治療的觀念帶進社區，讓偏鄉婦女多一分依靠，也為她們的健康種下希望。

