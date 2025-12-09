藍毘尼教師來台取經 部落試教文化交流

慈濟藍毘尼佛教學校儲備教師，來台灣慈大附中實習進入第四個月，即將邁向尾聲，日前他們前往花蓮玉里鎮兩所學校，松浦國小及觀音國小，進行校際交流。除了一般課堂的觀摩外，校方也特別安排部落文化課程。藍毘尼的教師們第一次近距離體驗豐年祭，也學習到如何以課程、主題教學，保留當地傳統文化。

手牽手、踏著節奏，松浦國小的學生們，把教室圈成一個個同心圓。阿美族的豐年祭，唱什麼、跳什麼，都在課堂中。而圓圈的最外圍，站著一群特別的參與者，來自尼泊爾慈濟藍毘尼佛教學校的儲備教師們，第一次近距離感受部落文化。

「老師好。」

來台實習第四個月，都快變半個台灣人。這一天接地氣，藍毘尼教師團隊來到花蓮最南端的玉里鎮，觀摩這裡的學校怎麼把文化融入課堂。

松浦國小校長 古淑珍：「介紹我們在地的原住民文化課程，也是希望他們帶回尼泊爾，能夠將他們的文化課程，透過課堂上的學習，以及實際的操作，讓孩子們能夠更深化地學習。」

慈濟藍毘尼佛教學校儲備校長 科麗緹：「尼泊爾同樣是一個多元種族的國家，我們有超過125種不同的語言，還有非常多的不同的族群文化，其中不少的文化和語言正在流失，許多人並沒有重視這件事，而松浦國小，我們學習到，他們花費了相當多的心思，在如何保存文化。」

「謝校長好。」

第二站來到觀音國小，小校的規模讓大家眼睛一亮，每個孩子都有屬於自己發光的機會。

觀音國小校長 謝敬尉：「找機會讓小孩可以發揮他的自我。」

慈濟藍毘尼佛教學校儲備教師 吉斯南：「觀音國小的學生人數，比起教師人數還要更少，觀摩之後，我了解到，無論學生人數多寡，重點是要提供正確的教育和，好的教學的品質。」

慈濟藍毘尼佛教學校儲備教師 尼季塔：「慈濟校園中的人文精神，我們希望帶回尼泊爾，同時無論學生人數是5人，還是500人，我們都要授予同樣的知識與資源。」

慈濟教育志業執行長辦公室顧問 李玲惠：「(松浦國小)全校才34個學生，可是去年他們已經到泰國，用他們的體育專長，跟泰國的學校交流，今年他們也打算要申請，到馬來西亞交流，所以既是可以國際化的學校，又很重視在地文化保存的一所學校，所以很值得我們未來藍毘尼慈濟學校，來這邊學習。」

「尼泊爾到台灣。」

文化不只在課本裡，藍毘尼儲備教師們，在台灣的實習進入倒數，他們把握每一次走進教室的機會，這些教學經驗，都將成為慈濟藍毘尼佛教學校的養分。

