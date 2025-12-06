藍毘尼教師見習 體會人文教育正能量

「慈濟藍毘尼佛教學校」將在明年正式落成，在地儲備教師團隊，最近特地飛到花蓮，進駐慈大附中實習。從早上孩子上學、到朝會、到午餐，一整天的學校生活，了解慈濟人文，如何落實教育現場。

師長在校門口迎接孩子上學，彼此互相鞠躬問候，這是慈大附中最動人的風景之一。慈濟藍毘尼佛教學校儲備校長科麗緹：「當老師和校長，他們早上親自站在校門口迎接學生，還有學生們的問候方式，真的讓我們非常感動，從他們說早安，可以感受到純粹的尊重。」

慈濟教育志業執行長辦公室顧問李玲惠：「你給孩子什麼樣的臉，什麼樣的肢體語言，其實會影響孩子的情緒喔，那我們身為老師的，要先提供正能量，來跟這群孩子結一分善緣。」

兒童朝會，不只放眼國際，也關懷身心障礙者的權益，來自尼泊爾慈濟藍毘尼佛教學校的儲備教師，入班體驗慈濟人文教育。 午餐時刻，打餐的學生穿好圍裙、帶上網帽，為整齊列隊的同學服務，每個細節，都展現出紀律與尊重。慈濟藍毘尼佛教學校儲備教師維偉：「他們井然有序 注重衛生等等，這真是令人印象深刻，而且他們還很尊敬老師，所以在吃飯前，他們會先給老師食物，我覺得這真的很感動。」

慈濟教育志業執行長辦公室顧問李玲惠：「我們培養孩子人文素養，絕對不是用處罰的方式，我們是用老師的身教，以及整個校園環境所提供的境教，來培養孩子人文素養。」

慈濟人文不只在課本裡，而是落實在每個行動中，藍毘尼教師們透過蹲點學習，期待將所見所學帶回家鄉，翻轉當地教育。

