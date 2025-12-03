藍毘尼教師訪台 實習教學收穫滿滿

慈濟藍毘尼佛教學校，預計明年就要正式啟用，儲備教師團隊來到慈大附中進行實習觀摩，經過近一個月的備課，日前實際進入班級公開授課。面對不同的語言、環境與教學方式，教師們做足了準備，也換上正式制服，互相打氣。

「要用肢體語言 ，微笑 很棒，你們會是很好的慈濟老師。」

換上正式教師制服，來自尼泊爾慈濟藍毘尼佛教學校的儲備教師，準備實際進入班級，展開教學。「你們知道什麼是靜思語嗎 (知道)。」

用流利的中文，與孩子們互動。「這個臉好看嗎。」

「她是誰 (她是一位教師)，這是什麼 (這是我們的學校)。」

或是英語課堂，孩子們同樣踴躍舉手發言，絲毫不怯場。「3 4 5 6 7 ，我加了多少。」

慈濟藍毘尼佛教學校儲備教師 壁瑪拉：「(學生)從早上到晚上都是，帶著一個微笑的臉來上課，他們一直在開心(學習)，上課的過程中 跟老師(互動)，他們不覺得老師很嚴格，他們覺得老師是一個朋友。」

慈濟藍毘尼佛教學校儲備教師 尼季塔：「來到台灣 與小朋友進行教學，我非常開心也很感恩 有這個機會，這實際教學之前 我們在慈大附中，學習如何成為一位好教師，並在課堂進行了許多觀摩。」

除了要克服不同的語言和環境，從備課到正式公開授課，處處都是用心。慈大附中小學部教師 余宛蒨：「第一次上尼泊爾老師的課，孩子有時候會比較害羞，那老師不會是比較命令式的，他會彎下身去聽孩子講，然後鼓勵孩子再大聲一點，我覺得這是一個很棒的互動方式。」

慈濟教育志業執行長辦公室顧問 李玲惠：「藍毘尼慈濟學校的老師，雖然是未來的師資團隊，但是我相信他們真的用心在學，今天真的能夠上台了，也相信在這過程裡面，能夠累積他們教學專業的能量，因為教育不能重來，教學是要很專業的，我覺得他們做到了。」

慈濟藍毘尼佛教學校，預計明年就要正式啟用，教師們也要做足準備。

