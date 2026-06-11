藍毘尼縫紉班 婦女走向自立之路
尼泊爾藍毘尼，慈濟幾年前開辦的第一屆縫紉班，有一位學員「安霓塔」現在已經是縫紉老師。關於安霓塔的轉變，讓她的親友和慈濟志工見證到，教育以及職訓的影響力。原來，安霓塔原本就是待在家中，幾乎沒有跟外界接觸，身體和心理承受許多壓力、產生痛苦；縫紉班，讓她找到了興趣和自信。
站在白板前，講述縫紉技巧。安霓塔從第一屆縫紉班、到成為老師的歷程，其實有重重關卡。
慈濟縫紉班老師 安霓塔：「我丈夫以前總是說 ，不要去學縫紉，我的公公婆也說 ，我不應該到外面去 公婆說 ，他們不了解我們社會傳統。」
馬來西亞慈濟志工 王綺楨：「在我們第一次評估學員的考試，她是不合格的 那我們有鼓勵她，妳要努力學尼泊爾語，妳不能只講印度語。」
15歲就結婚、生兩個孩子的安霓塔，長期承受身體與心理上的痛苦，甚至失去一顆腎臟。
慈濟縫紉班老師 安霓塔：「來學縫紉之前 整天都待在家裡，我病得很嚴重 ，卻不知道原因是什麼，在家裡 總有人會說一些話，而我會感到壓力 也因為這樣，我的病情變得更加嚴重。」
但是，她堅持完成六個月的訓練課程，並通過尼泊爾國家CTEVT 縫紉考試。
馬來西亞慈濟志工 王綺楨：「她考到了證照 那我們就開始，跟她討論 妳可以成為老師，她說這是她生命中，沒有辦法想像的事情。」
慈濟縫紉班老師 安霓塔：「來到慈濟之後 我的身體變好了，這對我來說 就已經非常好了。」
經營西藥房的先生，鬆動固有的觀點，正因為他看到太太的快樂。
安霓塔的丈夫 德文卓：「一開始我對於她參加縫紉課 ，感到猶豫 但當我看到，她的健康逐漸改善，也重新找回快樂 ，我開始全力支持她。」
慈濟縫紉班老師 安霓塔：「來到慈濟我學到 我們應該說好話，做好事 並且保持善念，我最先要感謝的是上人，如果慈濟沒有來到藍毘尼，我永遠不可能學會縫紉，我也不會走出家門。」
從一個曾經被恐懼與疾病限制的靈魂，到如今幫助其他女性發掘自己的潛能，安霓塔正用一針一線，縫製美麗人生。
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