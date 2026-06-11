藍毘尼縫紉班 婦女走向自立之路

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尼泊爾藍毘尼，慈濟幾年前開辦的第一屆縫紉班，有一位學員「安霓塔」現在已經是縫紉老師。關於安霓塔的轉變，讓她的親友和慈濟志工見證到，教育以及職訓的影響力。原來，安霓塔原本就是待在家中，幾乎沒有跟外界接觸，身體和心理承受許多壓力、產生痛苦；縫紉班，讓她找到了興趣和自信。

站在白板前，講述縫紉技巧。安霓塔從第一屆縫紉班、到成為老師的歷程，其實有重重關卡。

慈濟縫紉班老師 安霓塔：「我丈夫以前總是說 ，不要去學縫紉，我的公公婆也說 ，我不應該到外面去 公婆說 ，他們不了解我們社會傳統。」

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馬來西亞慈濟志工 王綺楨：「在我們第一次評估學員的考試，她是不合格的 那我們有鼓勵她，妳要努力學尼泊爾語，妳不能只講印度語。」

15歲就結婚、生兩個孩子的安霓塔，長期承受身體與心理上的痛苦，甚至失去一顆腎臟。

慈濟縫紉班老師 安霓塔：「來學縫紉之前 整天都待在家裡，我病得很嚴重 ，卻不知道原因是什麼，在家裡 總有人會說一些話，而我會感到壓力 也因為這樣，我的病情變得更加嚴重。」

但是，她堅持完成六個月的訓練課程，並通過尼泊爾國家CTEVT 縫紉考試。

馬來西亞慈濟志工 王綺楨：「她考到了證照 那我們就開始，跟她討論 妳可以成為老師，她說這是她生命中，沒有辦法想像的事情。」

慈濟縫紉班老師 安霓塔：「來到慈濟之後 我的身體變好了，這對我來說 就已經非常好了。」

經營西藥房的先生，鬆動固有的觀點，正因為他看到太太的快樂。

安霓塔的丈夫 德文卓：「一開始我對於她參加縫紉課 ，感到猶豫 但當我看到，她的健康逐漸改善，也重新找回快樂 ，我開始全力支持她。」

慈濟縫紉班老師 安霓塔：「來到慈濟我學到 我們應該說好話，做好事 並且保持善念，我最先要感謝的是上人，如果慈濟沒有來到藍毘尼，我永遠不可能學會縫紉，我也不會走出家門。」

從一個曾經被恐懼與疾病限制的靈魂，到如今幫助其他女性發掘自己的潛能，安霓塔正用一針一線，縫製美麗人生。

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