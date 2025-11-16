藍永翔獲台灣文學金典獎、蓓蕾獎雙料肯定 (圖)

台北市 / 綜合報導 韓流天團Super Junior昨天開始，在台北大巨蛋舉辦連續三天的年度巡演，也是第一組攻下大巨蛋的韓國男團，票一開賣就全數秒殺。這次9名成員全員到齊，看著台下滿滿的觀眾，直呼實在好感動，除了帶給粉絲一連串的勁歌熱舞，還大秀中文，不斷的對著粉絲喊老婆，讓粉絲心花怒放。紅色光束照向天際，成員從舞台上現身的那一刻，全場尖叫聲不斷，出道曲一響起，滿滿的都是回憶殺，韓流天團，成為第一組攻下大巨蛋的韓國男團，俐落的刀群舞，實在太帥氣，成員們也誠意滿滿，帶來中文歌曲，「至少還有你」，除此之外，成員也不斷跟粉絲互動，Super Junior成員銀赫說：「老婆，老婆在哪。」大聲呼叫老婆，粉絲們被迷的暈頭轉向，不過粉絲們也是有備而來，用美麗的燈光，排出Super Junior的團名，團員們都被粉絲的熱情，感動了，Super Junior成員東海說：「現在我的心裡面，好想哭。因為你們，你們的感動，謝謝大家。」一開賣就秒殺，台下滿滿人潮，再再象徵，即便出道20年，依然是無可取代的，韓流天團。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前