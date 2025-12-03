藍江子信拚連任 白林瑞祥挑戰

國民黨籍仁愛鄉長江子信（中）當初以穩定鄉政獲支持勝出，他獲南投縣長許淑華（右）、南投縣議員林庭秝（左）支持致力推展觀光，尋求連任。（楊靜茹攝）

南投縣仁愛鄉族群多元，每次鄉長選舉各參選人總是激烈交鋒，甚至連續6屆鄉長都「出事」，因涉貪、賄選等弊案遭判刑或懲戒，因此國民黨籍仁愛鄉長江子信3年前打出穩定鄉政獲支持勝選，他上任致力在穩健中推展觀光，江子信尋求連任，出身軍旅的民眾黨鄉民代表林瑞祥表態將轉戰鄉長，藍白合生變受關注。

仁愛鄉位於台灣中央山脈中段，不僅幅員遼闊，境內合歡群峰、奇萊山、濁水溪、烏溪等地形，讓前往部落道路呈放射狀分5路線，也造就原民、漢族、滇緬擺夷等族群共處，孕育多元文化，其中原民就有賽德克族、泰雅族及布農族，連續6屆鄉長捲入弊案，其中首任出身布農族的鄉長吳文忠被停職，縣府則3度派代理鄉長，首長之難為可見一斑。

57歲的江子信執教鞭逾30年，從國小校長轉戰政壇，競選第17屆仁愛鄉長，欲接棒胞兄張子孝，但不敵對手孔文博，孔涉賄選案判當選無效解職，江子信透過補選當選鄉長，尋求連任又輸給吳文忠，民國111年江第4度參選，歷經4位候選人激烈競爭後出線，果然不負鄉親期待，戰戰兢兢均衡各族群權益，努力做滿鄉長任期尋求連任。

51歲林瑞祥從事軍職20年，從空軍中校退伍後，回部落經營農場，107年以無黨籍參選仁愛鄉第4選區（互助村、新生村）鄉民代表，獲46.82％得票率落選，輸給國民黨籍謝光明，111年捲土重來，改以民眾黨參選鄉代，受惠柯文哲光環，以53.41％得票率打敗尋求連任的謝光明，他任內致力爭取鄉民權益，將代表民眾黨轉戰明年鄉長選舉。

仁愛鄉112年受卡努風災重創，當時民眾黨總統參選人柯文哲在林瑞祥安排下到仁愛鄉勘災，江子信盼正副總統選舉能藍白合，曾親自接待，時至今日林瑞祥向江子信宣戰，地方選舉藍白合生變？成關注焦點。