藍污名化火藥採購廠商！陳柏惟酸"這裡"有賣嗎！

國防部近期決標5.9億之「RDX海掃更」炸藥原料採購，由「福麥國際室內裝修公司」得標，卻遭國民黨立委王鴻薇質疑，此案重演疫情期間「小吃店進口快篩」，對此，國防部長顧立雄今罕見動怒，重申投標廠商3項資格，並強調國防部公開招標，絕對經得起檢驗。

立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目中指出，國民黨現在再吵國防部跟不知名公司買炸藥，但從根本來講，買的就是美國的東西，重點應該要放在「花錢有沒有買到東西」，而不是吵這間得標的公司，陳柏惟點名王鴻薇，「不然我請教一下王立委，炸藥哪裡有在賣」，小北百貨、家樂福有沒有賣，還是要去百貨公司新光三越、夢時代、大遠百，走進去一樓會擺「炸藥特價中」，然後還分類哪些是可以炸市政府的、哪些可以炸公所的，一般老百姓根本不可能買的到，炸藥就是要跟有進口代理的公司才買的到，這麼簡單的問題，國民黨有需要這樣炒作嗎，陳柏惟再問，還是國民黨要介紹哪間公司有在賣炸藥，以前的縣市議會在質詢的時候會有一種狀況，就是議員質詢地方政府會說「這項採購有問題」不給過，這時候就會有政府的人員跑去議員旁問「請教議員，要買哪間才對，還是你要介紹」，所以國民黨現在意見那麼多，不然王鴻薇大聲告訴國防部要買哪一間。

