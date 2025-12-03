藍洽嘉義川伯突圍 吳容輝：選務為重

嘉義縣向來是國民黨艱困選區，如今傳出藍營正接洽曾四度擔任嘉義副縣長的中選會代理主委吳容輝，力促2026縣長選舉合作。吳容輝是資深公務員，立場不分藍綠，在嘉義縣服務20多年，行政效率備受肯定，藍盼以跨黨派方式打破綠營長期執政及「明文規定」；但吳3日表示，目前他以選務工作為主，「要談的應該是別人的選舉，不是我自己的。」

吳容輝出生在嘉義朴子，跟新北市長侯友宜同鄉，胞兄是前副省長吳容明；他從台北市政府民政局科員做起，回到家鄉擔任嘉縣環保局長、嘉縣府祕書長，更四度擔任嘉義縣副縣長，輔佐過藍綠縣長包括國民黨李雅景、民進黨陳明文、張花冠、翁章梁，後來擔任台酒、台鹽董事長，2023年任內政部次長，後又擔任中選會委員，現為中選會代理主委。

前嘉義縣政府幕僚回憶，吳容輝在嘉義縣府最為人稱讚是做事幹練，對大小事都掌握清楚，開會效率很高。

據悉，藍營內部看好吳容輝專注政務的優點，宛如台北市副市長李四川翻版，可打造成「嘉義川伯」，甚至可讓吳以無黨或其他方式競選來合作，主打「做實事不分藍綠」。

國民黨昨未否認此傳聞，組發會主委李哲華說，嘉義縣對國民黨來說非常艱困，曾選過縣長的立委王育敏有一定群眾基礎，但為了增加勝選機會，黨內保持開放態度，除了原有的候選人，也希望形成在野合作氣氛，可以海納百川，目前僅是大家互相接觸中，最重要是希望讓嘉義縣不是長期綠色執政，也非「明文規定」。

對此，吳容輝昨晚回覆本報「沒有啦！感謝國民黨的好意、抬愛！」也許有國民黨的朋友認為他較熟悉在地，是可以推薦的人選，但目前仍代理中選會工作，「我現在真的不方便談選舉。」