藍派刺客 角逐台南原民議員

台南市現任平地原住民議員穎艾達利與山地原住民議員施余興望，兩人明年都將參選連任，平地原住民尚未有人表態挑戰穎艾達利；山地原住民部分，國民黨準備推出市議員林燕祝的助理、南投布農族的辛晴晴當刺客挑戰施余興望。原住民選民人數少、選區大，參選人須鞏固族人的基本票源，開拓票源及爭取認同，必須更費心力。

穎艾達利將朝3連霸邁進，目前尚未有人表態參與角逐，他的問政態度積極，持續關心原住民居住、工作、求學、生活、長照等議題，秉持讓原住民族人有更好的環境與機會，從「台南好，原住民才會好」的問政角度出發，以「原住民好，可見台南真的好」的角度檢視市政。

施余興望是來自屏東春日鄉的排灣族人，在議會問政持續關注台南市原住民的工作權、經濟生活、教育、托幼、長照等議題，持續爭取設置原住民族文化健康站、原住民族聚會所、體育公園等。他在台南市山地原住民最多的永康區深耕經營，服務觸腳也延伸到各區。

國民黨推出挑戰這一席山地原住民議員的辛晴晴來自南投縣信義鄉布農族，是市議員林燕祝助理，今年9月正式宣布參選並建臉書粉絲官網，積極參與原民聚會，到族人較多的教會去拜訪，爭取更多住在台南的族人認識她。

辛晴晴有照服員證照，讓她積極走入基層關心原民長照問題，到東區、仁德、歸仁等區開拓票源，透過對原民長者的長照服務，拚長者及他們家人認同，獲更多選票，盼為藍搶下這一席。