藍派劉和然選彰化一次拆兩彈？簡舒培：侯不挺「他」恐不穩！

2026新北市長選戰的戰鼓已然敲響。黃國昌率先在2月1日成立競總。而競總門口一整排賀信花籃中，一盆署名「詮理法律事務所所長 陳佳瑤」（侯家律師）、大字寫著「高票當選」的蘭花，為詭譎多變的藍白合局勢投下了一枚震撼彈。而現在還傳出國民黨要派劉和然回去選彰化。對此，民進黨台北市議員簡舒培在《台灣最前線》分析，侯友宜若不買單呢？這個花籃的情形恐會再次上演，那李四川在新北的選情恐會不穩！

另外范世平分析，若國民黨真的敢讓劉和然選彰化，不但彰化會輸，新北也會輸！且因為侯友宜與李四川的瑜亮情節，恐怕侯友宜寧可要黃國昌都不要李四川，所以這一局水很深！

