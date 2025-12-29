藍派誰戰新北？鄭徵召李四川遭打臉？演給白看？

論壇中心／邱暐琪報導

2026地方大選，外界認為民眾黨幾乎是定調，將推派黨主席黃國昌，出戰選新北市長。緊接著國民黨主席鄭麗文也喊出，希望徵召台北市副市長李四川出戰新北，但國民黨組發會主委李哲華緊急出面表示「主席話講太快」，仍會依照程序走。藍白兩黨在新北是否合、或破局，仍舉棋不定。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中直言，鄭麗文搶先亮牌，是故意「放火」，實際是玩兩手策略。

于北辰指出，國民黨怕的不是黃國昌，是柯文哲。2024總統大選，國民黨領教過柯文哲的厲害，當時柯文哲「成事不足，敗事有餘」，國民黨也被柯文哲擺了一道，鄭麗文搶在黨內尚未決議前亮出王牌，柯文哲絕對有辦法想100個方式黑李四川，國民黨組發會當然要趕緊出面救火。

于北辰直言，國民黨鄭麗文也有可能是在玩兩手策略，「主席出來放火，下面的拿滅火器滅火」，一下讓、一下不讓，但讓不讓要看對手強不強，以黃國昌的實力，國民黨根本不會讓。

原文出處：鄭麗文徵召李四川戰新北 遭黨內打臉？于北辰：鄭故意放火 兩手策略不讓白！

