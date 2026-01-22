藍源推TeraWave衛星網絡 挑戰SpaceX星鏈主導地位
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯旗下太空公司藍源今天宣布計劃部署5408顆衛星，建立一個服務資料中心、政府和企業的通訊網路，正式進軍馬斯克旗下SpaceX主導的衛星星系市場。
藍源（Blue Origin）表示，衛星部署計畫於2027年第4季開始，還說該網路的設計目標是在「地球上任何地方提供高達6 Tbps的數據傳輸速度」。
這種速度得益於衛星規劃的雷射光學通訊，以消費級標準來看極其驚人，這將使該網路成為資料處理和大規模政府計畫的關鍵。藍源表示，該網路旨在服務最多約10萬名客戶。
TeraWave的發布正值太空產業熱潮之際，企業正努力在太空建立資料中心，以滿足大規模人工智慧資料處理的急速需求。隨著技術普及，這類資料處理在地球上需要耗費龐大的能源與資源。
這項計畫為貝佐斯（Jeff Bezos）增加了另一個衛星星系佈局。亞馬遜正處於部署Leo網路（原名Project Kuiper）的早期階段，該網路包含3200顆衛星，旨在為消費者和企業提供網路服務。
馬斯克的「星鏈」（Starlink）網絡約有1萬顆衛星，在將網路基礎設施送入太空的全球競賽中遙遙領先。在太空中，低軌道衛星群比距離地球更遠的傳統單一衛星提供更高的安全性與連接速度。（編譯：鄭詩韻）1150122
