藍潔瑛曾被性侵傳聞 王晶力挺曾志偉：信佛的人不會這樣做

已故女星藍潔瑛曾被封為「靚絕五台山」，年輕時憑藉亮眼外型與精湛演技走紅影壇，曾演出《大時代》、《西遊記》等多部經典作品，成為一代觀眾心中的女神。她生前曾傳出遭業界大老性侵的相關傳聞，甚至一度被點名與曾志偉有關，消息在網路上流傳甚廣，引發熱議。儘管曾志偉過去曾出面澄清否認，但外界質疑聲浪始終未歇。近年相關爭議再度被翻出討論，對此，導演王晶近日在節目中首度正面回應相關話題，公開表態力挺多年好友曾志偉，「信佛的人怎麼會那麼做呢？」

王晶表示，他看過許多網友留言，要求他談論此事，直言：「王晶你敢不敢談曾志偉與藍潔瑛，我現在就講，我不信，我覺得不會，我既認識曾志偉，又認識藍潔瑛，我不覺得他們之間會出現那樣的情況。你若是說他倆曾經有過一段感情，我不敢說知道或不知道，但若是去到強迫的那種程度，我絕對不信！」

王晶進一步指出，認識一個人久了，就能了解對方的底線，認為曾志偉多年信佛，有基本原則，「不可能做出那樣的事」，並呼籲網友不要再散布未經證實的傳言。他也提到，近年網路上出現不少對曾志偉不友善的內容，懷疑可能有人刻意操作輿論抹黑。至於曾志偉過去曾與爭議人士合照引發討論，王晶也解釋，在公開場合經常需要與大量陌生人合照，並非每個人都認識，不能單憑一張照片就妄下定論。

事實上，藍潔瑛晚年因身心狀況不佳，生活陷入低潮，逐漸淡出演藝圈，2018年被發現陳屍於香港寓所，享年55歲，消息震驚演藝圈。她曾於2013年受訪時提及遭影壇大哥侵犯，相關人名當時被消音，2018年網路流傳未消音版本後再度引發爭議。對此，曾志偉曾召開記者會嚴正否認，強調內容遭惡意剪輯，並保留法律追訴權。

