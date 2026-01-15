藍澎湖縣長人選 月底協調決定

國民黨副祕書長李哲華（右）表示，針對澎湖縣長選舉，1月底前將再協調一次，決定最具勝選能力的候選人。（本報資料照片）

國民黨中央黨部15日下午邀澎湖縣議長陳毓仁、前澎湖縣黨部主委鄭清發和縣府參議洪棟霖協調澎湖縣長提名，決議由黨中央所作內參民調較接近的陳、洪各思考其參選計畫，1月底前第3次協調，提名最適當人選。

國民黨副祕書長李哲華說，昨邀3名有意願參選人討論已完成的內參民調，民調並未提醒執行時間點，所以結果相對客觀，3人都表示能夠接受，達成共識讓最有勝選機會的陳毓仁與洪棟霖回去思考，1月底前再協調一次，決定提名人選。

李說，不公開陳、洪的民調差距，坦言2人與民進黨澎湖縣長陳光復的差距仍處於微幅落後，但這很正常，因國民黨還沒整合出人選，所以投票意向表態率不高或分散，相信等整合出人選，支持者會慢慢歸隊，屆時搭配參選人政見，盤勢一定會有很大變化。

另，國民黨今天將協調台中市長及宜蘭縣長提名，李哲華說，與澎湖已有內參民調進行協調的方式不同，宜蘭先前在地方有共識要用民調協調，今天要討論民調方法；台中主要先聽2位有意參選人的意見，若兩人意見不一，黨中央有建議方案，8年前台中也有用內參民調協調的經驗，若兩人能接受，可採此方式產生人選，若無共識，再看兩人有何建議，是繼續協調或採初選方式。

至於新竹縣為何不採內參民調？李哲華說，內參民調也屬協調階段，但新竹縣第2次協調時，有一方認為既然無人願退讓，無需再第3次協調，因此只能採公開初選；而依照相關辦法，領表登記後會邀登記參選同志協商初選方式，若對方式仍無共識，就照提名辦法規定採民調、黨員投票「七三制」。