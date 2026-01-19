即時中心／顏一軒報導

九合一大選倒數313天，根據《ETtoday民調雲》所做的民調顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的支持度為37.7%，落後國民黨對手柯志恩的44%，雙方差距6.3%。對此，民進黨高雄市議員第三選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）擬參選人、立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁今（19）日批評，「這不是普通民調，是躲在同溫層裡帶風向的『數位文宣』」。





蔡秉璁於臉書（Facebook）發文指出，「最近藍營大張旗鼓轉發一份網路媒體報導柯志恩領先賴瑞隆的『民調』，這份民調的調查對象，只限定特定媒體的『網路會員』，這樣真的有準嗎？」

快新聞／藍炒作柯志恩民調領先？蔡秉璁轟：躲在同溫層的「數位文宣」

民進黨高雄市議員第三選區擬參選人蔡秉璁（右）。（圖／翻攝自蔡秉璁臉書）

蔡秉璁進一步說明，這份調查僅限於特定媒體的「網路會員」，在統計學上被稱為「自願參與者偏差」（Volunteer Bias），因此存在民調的樣本缺陷。

他舉最簡單的例子，在國民黨部問大家支持誰，結果一定是國民黨大贏，這能叫真實民意嗎？一份排除廣大非會員市民、只在封閉圈子裡做的調查，根本無法反映高雄270萬人的真實意見。

他也質疑，藍營出現選擇性失明的狀況，因為某間公認立場偏藍也富有民調經驗的電視媒體，上個月做出賴瑞隆領先柯志恩的結果，當時藍營都當作沒看到，現在倒是拿一份可信度有疑問的網路問卷大作文章，難道不就是在心虛取暖、吹口哨壯膽？

蔡秉璁說，簡而言之，國民黨之所以大肆宣傳這種「灌票遊戲」的民調結果，正因他們知道賴瑞隆就是贏過柯志恩的最強人選，無法以正規的論述回擊，只能用這種偏誤的「民調文宣」來擾亂大眾認知！

最後，他總結，高雄市民重視的是實實在在的政績與政見，這種「自己人講給自己人爽」的虛假數據，終究經不起真實選票的檢驗！







