藍為「鄭習會」」刪反共條款？民進黨回應了

▲傳國民黨為解鎖「鄭習會」，計畫刪除黨章第二條「反對共產主義」的核心條文。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 有媒體報導指出，國民黨為促成「鄭習會」，計畫刪除黨章第二條「反對共產主義」的核心條文，民進黨發言人吳崢今（8）日表示，刪除「反共黨章」並非單純的黨務調整，而是涉及國民黨是否與中共取得某種默契的重要政治訊號，為了「鄭習會」急著鬆動反共立場，甘願洗掉反共DNA，國民黨應向台灣人民清楚說明理由。

吳崢質疑，刪除反共條文的理由是什麼？難道是準備讓人民接受共產黨統治？當一個政黨願意主動卸下「反對極權」的明確立場，其所傳遞的訊號，外界自然會質疑是否已默認極權的合理性。

吳崢提到，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾。國民黨立法院黨團總召傅崐萁每次赴中後，隨即推動一連串癱瘓政府的惡法。而鄭麗文當選主席後，2位副主席更在短時間內三度赴中，這些行程究竟談了什麼？又答應了什麼？在這些問題尚未說明前，急著修改黨章，國民黨恐怕更難向社會交代。

吳崢強調，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。在中國持續文攻武嚇之下，朝野應團結一致，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。

